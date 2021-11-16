دقيقة حداد على روح النائب أحمد زيدان في مجلس النواب

وقفت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بداية اجتماعها، اليوم، دقيقة حداد على روح النائب أحمد زيدان الذي وافته المنية، اليوم، ونعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفاة الناىب وعضو اللجنة احمد زيدان.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «ننعى بكل الحزن النائب أحمد زيدان، ونتقدم بالعزاء لأسرته وذويه».

وفاة النائب أحمد زيدان

كما نعى عمرو طلعت وزير الاتصالات، النائب الراحل أحمد زيدان، في بداية اجتماع اللجنة اليوم، قائلًا: «رحم الله النائب احمد زيدان، خبر وفاته خبر حزين عرفته من النواب المحترفين، وكان دائمًا كان له مواقف نذكرها دائمًا بكل خير، ربنا يتغمده بواسع رحمته»، متقدما بخالص التعازي لمجلس النواب ولجنة الاتصالات ولأسرته، داعيًا الله أنَّ يتغمده بخالص رحمته.

حزن في مجلس النواب لوفاة أحمد زيدان

خيم الحزن على أرجاء مجلس النواب، عقب انتهاء الجلسة البرلمانية، اليوم، بعد إعلان نبأ وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

واستقبل النواب من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخبر بحزن شديد، لاسيما أن النائب أحمد زيدان يعد من العناصر البرلمانية المشهود لها بالكفاءة والحيادية في التعامل مع الملفات الشعبية، فضلًا عن دماثة الخلق، التي يشهد بها الجميع.

وشغل النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية، اليوم، منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دور الانعقاد الأول، وكانت له آراء مهمة خلال مناقشة عدد من الملفات التي تخص أهمية انتفال مصر إلى الدولة الرقمية.

وحرص النائب أحمد زيدان، على إقامة ملتقى توظيف للشباب سنويا لأهالي دائرته بهدف توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وعمل زيدان دائما للشباب ومع الشباب بحكم صغر سنه، إلا أنَّ شخصيته كانت تعبّر عن خبرة كبيرة ومستقبل حافل.

في نهاية أكتوبر الماضي، مرّ النائب الراحل أحمد زيدان بأزمة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات القاهرة، وظل موجودا بها إلى أن رحل عن عالمنا صباح اليوم، عاش هادئا ودودًا متعاونا مع الجميع ورحل في صمت.

«حماة الوطن» ينعى النائب أحمد زيدان

كما نعي حزب «حماة الوطن» برئاسة الفريق جلال الهريدي، في بيان رسمي، منذ قليل، النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية، اليوم، قائلًا: «يتقدم الحزب لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».