حنفي جبالي يلتقي رئيس جمهورية المجر.. ويؤكد عمق العلاقات التاريخية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يانوش آدير رئيس الجمهورية المجري، وذلك في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى دولة المجر.

رئيس مجلس النواب: البلدان لديهما إرادة حقيقية لتعزيز علاقاتهما

أكّد رئيس مجلس النواب أنَّ العلاقات المصرية – المجرية راسخة وعميقة وتاريخية، مشيرًا إلى أنَّ البلدين لديهما إرادة حقيقية لتعزيز تلك العلاقات على جميع الأصعدة، مُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، الذي تُمثل الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى انعكاساً حقيقياً له.

رئيس جمهورية المجر يشيد بمستوى العلاقات بين البلدين

من جهته، رحب يانوش آدير رئيس الجمهورية المجري بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكّداً أنَّ مصر والمجر لديهما العديد من القواسم المُشتركة.

وأشاد رئيس الجمهورية المجري بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، الذي يتلاءم مع العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين، ومشيراً إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجر مؤخراً، التي تأتي كامتداد أصيل لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز ومتقدم.