أحمد العطار يطرح أغنية «خليك قد التحدي» لدعم ذوي القدرات الخاصة

طرح الفنان أحمد العطار، اليوم، أغنية «خليك قد التحدي»، لدعم ذوي القدرات الخاصة، والتوعية بأهمية ضمان حقوقهم بهدف زيادة الفهم لقضايا ذوي الهمم، وذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

أغنية خليك قد التحدي، تم طرحها على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

أكد أحمد العطار في بيان، أنه سعيد بتقديم هذه الأغنية؛ لبث التوعية والتثقيف، وإرشاد الأفراد من خلال رفع شعار التحدي لذوي القدرات الخاصة.

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خليك قد التحدي من كلمات هاني فؤاد

أغنية «خليك قد التحدي»، كلمات هاني فؤاد، وألحان محمد مجدي، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجبار.

كلمات أغنية خليك قد التحدي

وتقول كلمات الأغنية:

خليك قد التحدي وكل يوم يعدي خد خطوتين قدام

على سقف الطموح بص لهدفك وروح وميكسركش كلام

الله على الحياة عيشها بما يرضي الله

سيبها على الله تفرج بإذن الله

انسى اللى فاتك كمل ده كل حقيقة بتكمل كان أصلها أحلام

حافظ على حلمك وميهمكش تعبك لا رجوع ولا استسلام

يذكر أن الفنان أحمد العطار، هو نجل ماهر العطار الذي رحل عن دنيانا منذ أشهر قليلة، وقدم عددا من الأغنيات الشهيرة مع بداية الألفية الثالثة؛ منها: أغنية عندي بالدنيا، ولكنه خلال السنوات الماضية، وقدم أغنيات لم تحقق أي نجاح يذكر.