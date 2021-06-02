اختيار أحمد العطار عضوا بالهيئة العليا الدولية لوقاية النباتات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اختيار الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى عضواً بهيئة المكتب «Bureau»، الخاصة بالاتفاقية الدولية لـ وقاية النباتات «IPPC»، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ممثلا عن اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والذى يشمل كافة الدول العربية ودول الخليج وإيران والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية «CPM-15»، على أن تكون فترة العضوية اعتباراً من إبريل 2021 وحتى عام 2023 كدورة أولى.

توجه المجتمع الدولى للصحة النباتية إلى الاستفادة بالخبرات المصرية

وقالت وزارة الزراعة: إن ذلك الاختيار يأتي في إطار جهود الإدارة المركزية للحجر الزراعى للتمثيل المشرف لجمهورية مصر العربية والقيام بالدور الرائد فى توجيه المجتمع الدولى للصحة النباتية إلى الاستفادة بالخبرات المصرية وتبادل الخبرات علاوةً على تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول العالم المختلفة عبر فتح الأسواق وصياغة قواعد واشتراطات الصحة النباتية المختلفة.

ة‏من جانبه أوضح الدكتور العطار، أن الهيئة العليا لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية هى هيئة منتخبة من سبعة أعضاء فقط على مستوى العالم لتمثل السبعة أقاليم التى تضم جميع دول العالم من أجل تقديم التوجيه لأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولجنة تدابير الصحة النباتية بشأن التوجيه الاستراتيجي والتعاون والإدارة المالية والتشغيلية.

وأضاف العطار فى تصريح لـ«الوطن»، أن لهيئة المكتب الدور الرئيسى فى اعتماد معايير الصحة النباتية الجديدة وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية والدعم الفنى للدول الأعضاء بالاتفاقية، ما سيمكن مصر من توجيه المعايير والخطط إلى دعم نظام الصحة النباتية المصرى والإقليمي وزيادة انسياب حركة صادرات مصر الزراعية وتعزيزها، حيث سيتيح إمكانية عمل تكتلات إقليمية مختلفة للتوافق على أفضل الاشتراطات والخطط اللازمة للنهوض بنظام الصحة النباتية المصرى وتقوية البنية الفنية للعاملين به بالإضافة إلى زيادة التعاون الدولى والثنائى مع أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ‏تماشياً مع الجهود التي يبذلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الوزارة فى التمثيل المشرف للقطاع الحكومى ولمصر فى المحافل الدولية والنهوض بالقطاع مع التعامل الناجح مع الأزمات، موضحا: أن تمثيل مصر فى عضوية مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ضمن سبع أعضاء فقط علي مستوى العالم سيعزز من دور مصر الرائد على كافة المستويات الدولية مع جميع دول العالم على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقارية على مستوى قارة أفريقيا مع التمكين من صياغة السياسات والاستراتيجيات بما يلائم المصلحة العليا لمصر.