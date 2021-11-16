محسن جابر يرد على «صوت القاهرة» بشأن امتلاكها حقوق أغنيات أم كلثوم

رد المنتج محسن جابر، على بيانات شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات»، التي أكدت امتلاكها وحدها حقوق أغنيات الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم.

محسن جابر: «صوت القاهرة» اعتادت إطلاق الشائعات

وقال محسن جابر، في بيان، «دأبت شركة صوت القاهرة على إطلاق وبث بيانات وأخبار لا تمت للحقيقة في شيء.. وتدعي بالباطل حقوق لها على مصنفات السيدة أم كلثوم، وآخر زعمها أن المحكمة حكمت لها يوم 10-11-2021 باستغلال أغاني أم كلثوم، وهو زعم كاذب يضاف إلى سلسلة أكاذيبها السابقة- على حد قوله».

وأضاف: «الحقيقة أن المحكمة الاقتصادية قد حكمت بتاريخ 10-11-2021 في القضية رقم 549، حكما صريحا بانتهاء العقدين المبرمين مع شركة صوت القاهرة، وورثة السيدة أم كلثوم لانتهاء مدة كل منهما، كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية (دعوى الحساب) المرفوعة من شركة صوت القاهرة ضد شركة ستارز، وجميع شركات الاتصالات التي كانت تزعم فيها شركة صوت القاهرة بحقوق مالية على مصنفات أم كلثوم، وقد حكمت المحكمة فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث سبق الحكم فيها في القضية رقم 624 اقتصادية، القاضية بفسخ العقد المؤرخ 17-10-2010 الذي كان سند شركة صوت القاهرة الوحيد».

محسن جابر: نحن أصحاب الحق

وتابع محسن جابر، في بيانه: «بصدور هذا الحكم تأكد عدم أحقية شركة صوت القاهرة بمطالبة أو محاسبة شركات الاتصالات في أي مستحقات عن أغنيات أم كلثوم، وفي الوقت نفسه لم يعطِ الحكم أي حقوق لشركة صوت القاهرة على مصنفات أم كلثوم، ونتحدى شركة صوت القاهرة أن تقدم أي حكم يؤكد مزاعمها التي تنشرها على عكس الحقيقة».

حكم تاريخي لصالح شركة «ستارز»

وكان قد سبق أن صدر حكما تاريخيا في القضية رقم 624 لصالح شركة «ستارز» ضد شركة صوت القاهرة، وحكمت فيه المحكمة بفسخ عقد الاتفاق والتصالح المؤرخ 17-10-2010، وإلزام شركة «صوت القاهرة» بدفع تعويض لشركة «ستارز» قدره 1.5 مليون جنيه، وتم تأييده استئنافيا.

واختتم البيان: «شركة ستارز قامت بالحجز على ممتلكات ومنقولات شركة صوت القاهرة وحدد لها جلسة بيع بالمزاد العلني يوم 29--11-2021 استيفاءً لمبلغ التعويض المحكوم به عليها في الدعوى 686، الذي تقدر قيمته بأكثر من 2 مليون جنيه، كما أن المحكمة قد حكمت في القضية رقم 2315 جنح الوايلي بجلسة 28-9-2021 بحبس رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة ثلاث سنوات».