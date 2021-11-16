الرقابة المالية تجتمع مع أطراف السوق لبحث سبل تنمية تعاملات البورصة

دعا الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال، وأطراف السوق المختلفة، بالإضافة إلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، لاجتماع عاجل صباح الغد.

وأكد «عمران» في بيان صحفي، أن الاجتماع يأتي لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، التي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانونا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش، وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية، وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق.

مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم

وأضاف «عمران»، أن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم، خلال جلسة التداول.

وقال رئيس الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة، سيناقش غدا، خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة، والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.

وأهابت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين في البورصة المصرية، بضرورة التأني في اتخاذ القرار الاستثماري ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري مشيرة إلى الدعم غير المحدود، الذي توليه الدولة لدعم سوق رأس المال، والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية، سواء من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة أو زيادة رأس مالها السوقي، وذلك من خلال تبني برنامج طموح للطروحات الحكومية، ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية.

مواصلة التنسيق مع أطراف السوق المختلفة

واختتم بيان هيئة الرقابة المالية، بأن الهيئة ستواصل التنسيق مع أطراف السوق المختلفة، التي من شانها تعزيز الثقة بالبورصة والتعاملات بها.

كانت البورصة المصرية، شهدت تراجع جماعي لكل مؤشرات البورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، بعد أن أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 11413.21 نقطة.