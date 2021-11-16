البورصة تواصل تراجعها وخسائر اليوم تقترب من 10 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا بنسبة 0.73%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11413.21 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 4.63%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2031.01 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2990.32 نقطة متراجع بنسبة 3.73%.

مؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»

وهبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 3.53%، ليغلق الجلسة عند 1933.56 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 938.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 285.62 مليون سهم، من خلال تنفيذ 38218 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا، إذ ارتفع 17 سهمًا، فيما انخفض 123 سهما فقط، واستقر 54 سهمًا دون تغيير.

استمرار بيع المؤسسات المالية الأجنبية والعربية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استمرار بيع المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، وراء الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة في جلسة منتصف الأسبوع، وبلغ المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 بضغط الأداء السلبي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر.

حفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 11400

ويتوقع عيد، الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 هام جدا لمعاودة الصعود مرة أخرى واختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600، أما في حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي 11400 واستمرار المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الثاني عند 11200 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، استمر في الأداء السلبي والهبوط الحاد لجميع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، كاسرا مستوى الدعم الرئيسي 2100، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية قرب مستويات الدعم الرئيسية لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، والتي شهدت هبوطا حادا في تعاملات اليوم.

كما توقع عيد، أن يستهدف المؤشر السبعيني بهذا الأداء السلبي، اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2200 ثم 1960، وحال انتهاء حدة الهبوط ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2100 ثم 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 100.7 مليون جنيه للمصريين، و19.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 120 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 709.9 مليار جنيه، بخسائر 9.9 مليار جنيه.