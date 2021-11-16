مدبولي يستعرض مع وزير الخارجية استعدادات استضافة مؤتمر «تغير المناخ»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع سامح شكري، وزير الخارجية، استعرضا خلاله آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر 2022، في ضوء ما يحظى به هذا الحدث الكبير من اهتمام عالمي مكثف، فضلا عما يمثله اختيار مصر لاستضافته من ثقة وتقدير كبيرين من جانب المجتمع الدولي للدولة المصرية.

تشكيل لجنة عليا برئاسة مدبولي لمتابعة الاستعداد للحدث العالمي

وبناء على التكليفات الرئاسية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم في عضويتها كل الوزراء والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن خروج هذا المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة، لاسيما في ضوء ما أبدته العديد من الدول من رغبة واستعداد للتعاون مع مصر لإنجاح المؤتمر.