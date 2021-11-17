«أبهة» أمه باعت دهبها والمنتج «نصب عليهم».. صوت حلو بيشوف النور بعين واحدة

ولد بعين واحدة فقط، ولكنه الله أعطاه صوتًا جميلًا ومميزًا، يغني ليه ليلا ونهارا ويبحث عن فرصة لاكتشافه وانطلاقه نحو النجومية والفن، يجلس أمام منزله يغني فيتجمع حوله الجيران؛ للاستمتاع بصوته العذب، وعند المساء يجلس حتى وقت متأخر من الليل يغني داخل غرفته أغاني الزمن الجميل وكأنه يبحث عن من يسمع صوته.

استعان بالإنترنت لتطوير موهبته

منذ الصغر جذب الأنظار إليه عندما كان يقرأ القرآن بصوت يجعل المحيطين من حوله يبكون من تأثير صوته عليهم، ويشدو الأناشيد الدينية، وبدأ محمد السيد أبو غالية الشهير في منطقته بمحافظة المنوفية بـ«أبهة»، بالاستعانة بعدد من البرامج على الإنترنت لتطوير صوته وأدائه، وأصبح يغني في الأفراح؛ أملا في أن يسمع صوته أحد ويقدر موهبته.

ويروى «أبهة» البالغ من العمر 21 سنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فقد عينه منذ ولادته ولكن الله عوضه بصوت جميل في الإنشاد الديني، مشيرا إلى أنه حاول الوصول إلى أحد المنتجين الذي حصل من الأسرة على مبلغ مالي؛ لإنتاج أغنية له، ولكنه تعرض للنصب ولم يفِ بوعده.

والد محمد: أمه باعت دهبها عشانه والمنتج نصب عليه

من جانبه، أكد السيد أبوغالية والد «أبهة» أنه سعيد بموهبة ابنه الذي بدأت معه منذ الصغر، ويتمنى أن يحصل على فرصة للغناء، خاصة أنه تدرب في دار الأوبرا أكثر من مرة.

وأضاف الأب: «والدته باعت الدهب بتاعها علشان تعمل له أغنية، بس اتنصب علينا من المنتج ومبقاش يرد»، مطالبا وزارة الثقافة بأن ترعى موهبة ابنه وتساعده في تحقيق حلمه.