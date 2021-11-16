صحة المنوفية: مليون مواطن في المحافظة تلقوا لقاح فيروس كورونا

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن وصول أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا إلى نصف المستهدف في المحافظة تقريبا، مع زيادة عدد مراكز اللقاحات الثابتة في المدن والقرى ومراكز الشباب، وكذلك زيادة المراكز المتنقلة التي تجوب شوارع المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات والجمعيات الخيرية .

الحاصلون على لقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الحاصلين علي لقاح كورونا في المنوفية، مليون مواطن، بينهم أعداد كبيرة حصلت علي الجرعتين والباقي لم يحصل إلا علي جرعة واحدة وسيحصل على الثانية وفق المواعيد المحددة له، موضحا أن حميع المراكز تلتزم بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

جودة: جميع اللقاحات آمنة ومتوفرة في المنوفية

وأوضح، أن جميع اللقاحات متوفرة في مراكز اللقاح بالمنوفية، ويتم تقديم النوع المناسب لكل شخص وفق حالته الصحية والأمراض المصاب بها، مضيفا أن جميع اللقاحات آمنة وصحية ومجانية ولا توجد أضرار من الحصول عليها، مشيدا بالوعي الكبير من المواطنين والإقبال علي تلقي اللقاح في ظل انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا .

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يوجة الشكر للأطقم الطبية

ووجه «جوده»، الشكر لكل الأطقم الطبية على الدور الكبير الذي يقومون به في مواجهة فيروس كورونا منذ الموجة الأولى وحتى اليوم، موضحا أن العاملين في مراكز اللقاح بالمنوفية يعملون حتي يوم الجمعة لتطعيم المواطنين بعد الصلاة لسرعة الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين في المحافظة وفق الخطة المستهدفة لتطعيم جميع أبناء محافظة المنوفية .