«الأوقاف» توضح أهمية رفع صناديق التبرعات: يحفظ قدسية بيوت الله

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفع صناديق التبرعات من المساجد، يعد قرارًا تاريخيًا، إذ أن من شأنه الحفاظ على قدسية بيوت الله، وأوضح أن بعض الناس التي تسعى بنية طيبة، تعمل على جمع التبرعات من المساجد بصورة غير لائقة ببيوت الله، وهذا لا يتسق مع رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.

التحول للشمول المالي والتحول الرقمي

وأضاف «أبو عمر» خلال حواره على قناة «إم بي سي مصر »، أن هذا القرار يأتي في إطار التحول للشمول المالي والتحول الرقمي وتنظيم عملية التبرع، وأن تكون التبرعات في سياق من الحوكمة الكاملة التامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ووزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في الإنفاق على بيوت الله، وهي ملزمة بعمليات الصيانة والتطوير الدائم للمساجد، ومن المعلوم أن الشعب المصري معطاء ويجب أن يكون له بصمة في تعمير مساجد الله، كما أن قرار وزير الأوقاف أعطى مهلة لتقنين الأوضاع انتهت أمس.

مساءلة قانونية لمن يجمع تبرعات بالمساجد

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إلى أنه ابتداءً من اليوم، فإن من يجمع تبرعات بالمساجد من خلال صناديق التبرعات، يعرض نفسه للمساءلة القانونية باستثناء صناديق النذور، موضحًا أن المسؤولية في تنفيذ القرار تقع على العاملين بالمسجد، ومدير الإدارة، ومدير الإدارة الإقليمية، مع جهات التفتيش والإدارة والمتابعة.