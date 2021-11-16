الأوقاف تحظر تقاضي أموال مقابل خدمة حفظ الأحذية أو دورات المياه بالمساجد

تحذيرًا عاجلًا قامت به وزارة الأوقاف لجميع العاملين بالمساجد، بعدم تقاضي أو طلب أو أخذ أية مبالغ تحت أي مسمى من رواد المساجد، وخاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وخدمات دورات المياه، مشيرة إلي أن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفي المنوط القيام به.

إجراءات رادعة

الوزارة قالت أنها ستقوم باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك، وفي حالة تطوع أي من الناس للمعاونة في خدمة بيوت الله (عز وجل) فإنه يفعل ذلك احتسابًا لوجه الله (عز وجل)، وستقوم الوزارة بإثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين في خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفي من العاملين في المساجد الكبرى، كمساجد آل البيت وغيرها من المساجد الكبرى وفق ظروف العمل وجهد العامل.

رفع أي صناديق

وزارة الأوقاف شددت على جميع المديريات برفع أي صناديق تكون متبقية سواء في مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد، أو عند دورات المياه أو غيرها في جميع المساجد على حد سواء خلال 24 ساعة، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية، وما سوى هذه الصناديق في جميع المساجد يعد مخالفة جسيمة.