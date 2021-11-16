إلهام شاهين وهالة صدقي في ضيافة أمير كرارة ببرنامج «سهرانين»

تحل الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي ضيفتين على برنامج سهرانين، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في التاسعة مساء.

وتتحدث النجمتان إلهام شاهين وهالة صدقي، خلال اللقاء، عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الصداقة التي جمعتهما، وكيف كانت الأجواء بينهما في بداية العمل الفني، كما تكشفان عن عدد من المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية، فضلا عن العلاقة بالزملاء في الوسط الفني.

لينا شاكر وتجربتها مع السرطان

كما تحل الإعلامية لينا شاكر، أيضا ضيفة على نفس البرنامج، لتتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان، ورحلة العلاج التي خاضتها في الآونة الأخيرة.

أغاني شيرين يحيى

وفي نفس الحلقة، تقدم المطربة شيرين يحيى العديد من الأغنيات خلال اللقاء، وسط تفاعل الضيوف والجمهور داخل الاستوديو.

ويبث برنامج سهرانين، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في التاسعة مساء.