أزهري يرد على إلهام شاهين: «المومس» ليست «فاضلة» والرسول ذكر اللفظ بالذم

قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، إن لفظ «مومس» ذُكر في حديث نبوي بمعنى الذم والرذيلة وليس المدح، حيث كان هناك راهب يتعبد في صومعته ونادت عليه أمه ولم يجبها فدعت عليه وقالت «اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات»، وبعدها أتت امرأة بغية ومارست الزنا مع رجل راعي وأنجبت منه طفلا، واتهمت العابد أنها أنجبت الطفل منه، صلى العابد ركعتين ودعا الله أن ينطق الطفل فنطق وقال إنه ابن الراعي.

وأضاف «نعمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض الكلمات في القرآن والسنة لها العديد من المرادفات ولا يصح اللعب بهذه المرادفات، والاسم الذي تتحدث عنه إلهام شاهين «المومس الفاضلة» لا يصح، لأنه لا يصح أن تجتمع الرذيلة مع الفضيلة، وتفعل ذلك لجذب الانتباه.

«المومس الفاضلة»

يشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين قد تحدثت عن اسم مسرحيتها الجديدة «المومس الفاضلة» ودافعت عن لفظ «مومس»، وقالت إنه ذُكر في بعض الأحاديث النبوية وأنه لا يحمل أي إساءة ولا يعتبر لفظا خادشا للحياة.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النائب الذي تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب بشأن المسرحية يبحث عن الشهرة فقط.

طلب إحاطة بشأن «المومس الفاضلة»

وكان النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد تقدم اليوم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية «المومس الفاضلة» التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكّدا أنَّ طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عامًا غير مناسبة للمجتمع والمصري، بل ومن الممكن أنَّ يطلق عليها «فن إباحي».