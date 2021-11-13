إلهام شاهين: مش هغير اسم «المومس الفاضلة».. سميحة أيوب عملتها من 45 سنة

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن مدى إمكانية تغيير اسم المسرحية «المومس الفاضلة» التي ستشارك فيها، بعد انتقاد البعض لمصطلح «مومس»، وتقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة ضد اسم المسرحية، زاعمًا أنه يوحي بالإباحية، إذ ذكرت أنها لن تغير اسم المسرحية، وإذا وجدت أن الانتقادات قد تتسبب في وقف المسرحية، ستحول اسمها لـ«الـ ..؟؟ الفاضلة».

لا تعلم حتى الآن سبب غضب البعض من لفظ «المومس»

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عبر بث مباشر، أنه في الستينيات من القرن الماضي كانت هناك روايات لكتاب كُبار أبدعوا في عالم الأدب والثقافة والفن مثل ثروت عكاشة ومصطفى محمود وإحسان عبد القدوس، وشهدت هذه الفترة ازدهارا للفن والثقافة المصرية، «الفن والثقافة كان أغلى ما نمتلكه بعد حضارتنا وتراثنا العريق جدًا، الفن والثقافة المصرية والسينما والمسرح المصري هو الأعرق في المنطقة».

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها لا تعلم حتى الآن سبب غضب البعض من لفظ «المومس» إذ ذكر في حديث عن النبي عليه السلام، في صحيح البخاري، «وبعدين فيه مسرحية عشان يطلع نائب يطالب بوقفها؟»، موضحة أن القديرة سميحة أيوب هي من ستعمل على إخراج المسرحية، « دي أحلى حاجة في الموضوع، الدور اللي هعمله ده قامت بيه سميحة أيوب منذ 45 سنة، وهي وافقت إني أعمله وهي تخرجه».

إضافة بعض التعديلات على المسرحية الجديدة

وأشارت إلى أن الفنانة القديرة سميحة أيوب ذكرت لها خلال إحدى الندوات في شرم الشيخ على هامش احتفالية المسرح الدولي، «أنا عملت 4 أعمال إخراج للمسرح، بس لو هتعملي إنتي الدور ده، هرجع للإخراج تاني عشان أخرج هذا العمل، دي الحاجة الوحيدة اللي تخليني أرجع أخرج تاني»، موضحة أنه سيتم إضافة بعض التعديلات على المسرحية الجديدة، «هنعمل بعض الإضافات، منقدرش نلعب في الرواية كلها، بس هنضيف ونعمل تعديلات بسيطة».