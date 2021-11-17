الحكم بسجن محامية 6 سنوات لتزويرها إيصالات أمانة في الغربية

قررت محكمة جنايات طنطا، في القضية رقم 12934 جنايات مركز بسيون، ومقيدة برقم 1530 لسنة 2021 كلي غرب طنطا، معاقبة إحدى المحاميات بالحبس 6 سنوات بتهمة التزوير، وتحرير إيصالات أمانة لعدد من الأشخاص على غير الحقيقة.

بلاغ بتزوير توقيع على إيصالات أمانة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يتضمن قيام أحد المواطنين يدعى «ا. ح. ا» في دائرة المركز، بتحرير محاضر ضد «هـ. ال»، محامية، ومقيمة إحدى قرى مركز بسيون، يتهمها فيه بتزوير توقيعاته على عدد 7 إيصالات أمانة على غير الحقيقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استلام وتبديد مبلغ مالي

وطالبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين صحتها، كما تبين من التحقيقات أن المتهمة حررت 7 إيصالات أمانة وذيلتهم بمساعدة آخر ببصمة المجني عليه، وزعمت أنه قام باستلام مبلغ مالي من المدعو «م. ف»، وهو موكلها، بهدف توصيلها إلى آخرين وقام بتبديدها، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قررها المتقدم، بعد تداول القضية.

مصرع شاب سقط من سيارة

وفي واقعة أخرى، لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بالقرب من مدخل مدينة طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بالعثور على جثة شخص هامدة، على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل طنطا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين مصرع شخص متأثرا بإصابته بعد السقوط من أعلى سيارة نقل، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.