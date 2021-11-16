محافظ الغربية يناقش احتياجات المرافق لقرى المحلة وكفر الزيات وقطور

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار الاجتماعات لحصر كافة الاحتياجات في جميع المرافق، استعداداً لوقوع الاختيار على أي من مراكز المحافظة المختلفة للتطوير في المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية الاستعداد المبكر، الذي يؤدي إلى بدء العمل على التطوير فور وقوع الاختيار على أي مركز بدون تأخير، حرصاً على توفير الحياة الكريمة لمواطني الريف في أقصر وقت ممكن، وبأفضل مواصفات متاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة احتياجات قرى مراكز المحلة الكبرى وقطور وكفر الزيات من المرافق، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتور حسين الجندي، السكرتير العام، ومديري وممثلي الهيئات والشركات المعنية ورؤساء المراكز الثلاثة.

حصر الخدمات بالقرى

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الوضع الراهن للمرافق بالوحدات المحلية لمركز المحلة، وعددها 16 وحدة، تضم 58 قرية و347 تابعاً، حيث تم حصر القرى المخدومة وغير المخدومة في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء، وتم تحديد التكلفة المبدئية للمشروعات المطلوب تنفيذها.

وفي السياق ذاته، تم حصر كافة احتياجات مركز كفر الزيات داخل 6 وحدات محلية تضم 37 قرية و93 تابعاً، حيث تم حصر حاجة تلك القرى من خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والاتصالات والكهرباء.

واختتم الاجتماع بمناقشة احتياجات قرى مركز قطور، بواقع 3 وحدات محلية تضم 30 قرية و163 تابعاً، حيث تم حصر احتياجات القرى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والكهرباء.