محافظ الغربية يتابع معدلات تطوير مراكز شباب ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الجولات اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تأتي للوقوف على نسب تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، ولمتابعة سير الأعمال وضمان انتهاء المشاريع في الوقت المحدد لها، إلى جانب إزالة كافة المعوقات والتحديات التي قد تعيق انتهاء الأعمال.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها «رحمي» اليوم، يرافقه نجوى العشيري، السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتى، والدكتورة زينب سامي، منسقة مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

معدلات أداء المشروعات بالمبادرة

بدأت الجولة بتفقد مركز شباب دهتورة، والذي تتم به أعمال إحلال وتجديد للملعب الخماسي وإنشاء سور بتكلفة 4 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري وإنشاء سور لحديقة الطفل لمركز شباب حانوت، وكذلك أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب كفر حانوت وتجديد الملعب الخماسي وتشطيب السور وإنشاء صالة رياضية لخدمة سكان القرية البالغ عددهم عدد 2668 نسمة.

كما تفقد الأعمال بمركز شباب كفر سنباط، والذي تتم به أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وإنشاء ملعب قانوني لخدمة 7682 نسمة، وتابع المحافظ بنفس القرية أعمال التطوير بمركز طب الأسرة وكذلك مركز صحة الأسرة والجاري أعمال تطويرهما ورفع كفاءتهما أيضا.

تطوير أعمال مراكز الشباب

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمراكز شباب «عبد الأحد جمال الدين» بشرشابة، ميت المخلص، كفر السنادية، كفر السحيمية وكفر حسين ، حيث وجه بسرعة البدء في أعمال الإحلال والتجديد.

واختتم «رحمي» جولته بتفقد الأعمال الجارية في المجمع الخدمي بنهطاي، للاطمئنان على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ التي وصلت إلى 80%، وكذلك الأعمال الجارية بالنقطة الوسيطة بزفتى.