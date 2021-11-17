عن جورج وسوف والتمثيل.. 15 تصريحا لعائشة عثمان في برنامج «الحكاية إيه»

في حلقة خاصة من برنامج «الحكاية إيه» الذي تقدمه الإعلامية مروه سعيد على شاشة قناة «الشمس»، حلَّت الفنانة والإعلامية عائشة عثمان، ضيفة على البرنامج في أول ظهور لها كضيفة على قناة مصرية.

وبعد أن حاورت عائشة ببرامجها، نخبة من نجوم الفن المصريين والعرب، تحدثت خلال البرنامج عن مسيرتها المهنية وحياتها الخاصة، وكشفت الكثير من الأسرار والكواليس التي تروى لأول مرة، ومن أبرز تصريحاتها خلال الحلقة الحديث عن تجربة التمثيل والغناء وكواليس برامجها التي قدمتها، وهذه أبرز التصريحات.

عائشة عثمان: اتجهت للإعلام لأنني أحبه منذ الطفولة

- درست الاقتصاد والعلوم السياسية، وتخصصت في الجغرافيا السياسية، ثم عملت في اليونسكو لمدة عام ونصف اكتسبت خلالها إضافات كثيرة في شخصيتي ومعلوماتي.

- اتجهت للإعلام لأنني أحبه منذ الطفولة وكنت أقول لوالدي في الصغر (إزاي أدخل جوه التليفزيون).

- بطبعي من الممكن أن أغير كل شيء بحياتي في لحظة من أجل فعل ما أحب (أنا شخصية مغامرة جدا ومرنة وأضع العديد من الاحتمالات لكل قرار أفكر به).

أغيِّر كل شيء بحياتي في لحظة

- هناك اختلاف كبير بين العمل في مصر وأي مكان آخر، وحقيقة مصر بوابة العالم العربي، ومن يرغب أن يلمع يجب أن يمر من بوابتها.

- حياتي المهنية في الإعلام مرت بمرحلتين، الأولى مرحلة ما قبل جورج وسوف، والثانية مرحلة ما بعد جورج وسوف، وظهوره معي أضاف لي الكثير، وكل النجوم الذين استضفتهم أخذت من نجوميتهم.

- لطيفة أقرب أصدقائي في الوسط الفني، وحاليا اكتشفت شخصية رانيا يوسف الجميلة وأحببتها جدا.

- كنت مرشحة لمسلسل مهم للمنتج وليد مصطفى وبطولة آسر ياسين وزينة وإخراج خالد مرعي وللأسف توقف المشروع لظروف لا أعلمها وهو عمل مأخوذ عن قصة حقيقية لقضية جاسوسية شهيرة.

- انشغلت عن التمثيل بسبب الحمل والولادة وتقديم البرامج ولكن الفكرة كانت قائمة.

- عندما وجدت فرصة بدور «قمر» في مسلسل «فارس بلا جواز» ترددت وخشيت أن يتم وضعي في خانة «الست الحلوة فقط» وطبيعة العمل الكوميدية خلقت مساحة للتمثيل.

- فوجئت أن اسم الشخصية التي أقدمها في مسلسل «المماليك» هو عايشة، وتخوفت أن يربط الجمهور الاسم بأنني أسعى لذلك، خاصة أن برامجي كانت تحمل اسمي طوال الوقت.

- أقدم شخصية فتاة تونسية في المسلسل وسعيدة بالتعاون مع المخرج حازم فودة والمؤلف هشام هلال كتب الشخصية بحرفية شديدة.

- موقف درامي في المسلسل أدخلني عالم الغناء بأول أغنية ضمن أحداث المسلسل وهي أغنية درامية ستكون مفاجأة تصف الدنيا بأنها «عندية وقاسية وغدارة».

- أستعد لطرح ثالث أغنياتي «هس هس» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

- مصر فيها روح وحضارة وتجذب أي إنسان للعيش بها، وأتيت للعمل شهرين فقط ثم استقريت لما يزيد عن 9 أشهر ولسه مكمله، مصر فيها حاجة بتشد ليها.

- حقيقة لم أشعر بالغربة في مصر وناسها بسطاء روحهم حلوة وضحكتهم مبهجة.

- أولادي أهم حاجة في حياتي ولا يمكن أن أتركهم مدة تزيد عن 10 أيام وأصطحبهم معي في كل مكان.

- أثناء تصوير برنامجي في تونس كنت حاملا في الشهر الثاني، وأثناء تصوير برنامجي في مصر كنت حاملا في الشهر الثامن، وأصعب حلقة صوَّرتها كانت مع كارول سماحة لأنني كنت مرهقة جدا بسبب بداية الحمل.