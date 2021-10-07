عائشة عثمان تطرح برومو تشويقي لأغنيتها الجديدة «100 100» (فيديو)

طرحت الفنانة والإعلامية عائشة عثمان برومو ترويجي لأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، والتي تحمل اسم «100 100»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالعزيز.

«100 100» ثاني أغاني عائشة عثمان

وتستعد عائشة عثمان لطرح الأغنية الأسبوع المقبل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بطريقة «فيديو ريلكس».

و«100 100» هي ثاني أغاني عائشة عثمان، بعد أغنية «ما تيجي بقى نفرح» التي طرحتها منذ فترة، وحققت نجاحا كبير حتى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة في أقل من شهر، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن مدين والموزع أحمد عبدالعزيز.

«عائشة» تستعد لطرح ألبومها

وقالت «عائشة»، في تصريحات صحفية، إنها اختارت طرح أغنية «100 100» هذه الفترة، لما تحمله من إيقاع سريع، وكلمات تتناسب مع الأجيال الحالية، مؤكدة أنها ستطرح عدة أغان أخرى خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لطرح ألبومها كاملا قبل نهاية العام الجاري.

واشارت أنها سجلت بالفعل عدد من الأغاني مع نخبة من صناع الموسيقى في مصر، موضحة أنها تحمست لخوض تجربة الغناء بعد أن خاضتها ضمن أحداث مسلسل «المماليك» الذي تشارك في بطولته بجانب نخبة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد، ومن إخراج حازم فودة، وأضافت أن شخصيتها في المسلسل تطلبت أن تقوم بغناء أغنية مرتبطة بالأحداث، وعندما سجلتها قررت أن تخوض التجربة بشكل منفصل لتقديم عدد من الأغاني.

يذكر أن عائشة عثمان فنانة وإعلامية تونسية، حققت نجاحا كبيرا في تقديم البرامج التليفزيونية بعدة برامج منوعات سواء في تونس أو الجزائر وفرنسا، ثم اتجهت لتقديم برنامجها الشهير «عايشة شو» في مصر وحقق نجاحا ملحوظا، ثم اتجهت للتمثيل وخاضت أولى تجاربها كضيفة شرف في مسلسل «فارس بلا جواز» خلال سباق رمضان الماضي، وتخوض حاليا ثاني تجاربها التمثيلية بالمشاركة في بطولة مسلسل «المماليك» الذي يعرض نهاية العام.