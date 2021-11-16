العثور على جثة متحللة لرجل داخل شقة سكنية بالغردقة.. «بقالها 3 أيام»

تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغا بالعثور على جثة متحللة لرجل يبلغ من العمر 61 عاما، داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيللي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي، رئيس المباحث، بلاغا يفيد بالعثور على جثة لرجل داخل شقة سكنية بمنطقة مبارك 11 شمال مدينة الغردقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، تحت إشراف العميد أحمد رفعت، رئيس المباحث بمديرية أمن البحر الأحمر، لكشف غموض ملابسات الواقعة.

الجثة متحللة لرجل مسن ولا توجد شبهة جنائية

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لرجل يدعى «السيد. ب. ا»، ويبلغ من العمر 61 عاما، وأن الجثة متحللة، وتم عمل محضر بالواقعة، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة وجاري التحقيقات.

وأكد مصدر أمني أن الجثة متحللة منذ أكثر من 3 أيام، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

الحكم بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل موظفة

وفي سياق آخر، حكمت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف بدوي، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد عبد الخالق الطحاوي، وممثل النيابة محمد الحناوي، وأمانة سر عبدالله محمد ومصطفى جلال، بالإعدام شنقا لكل من «ن. ى. ح»، مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة، و«ع ص م»، سائق، لقتلها زميلتها بالعمل.