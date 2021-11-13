سحب رعدية ونشاط للرياح وسقوط أمطار غزيرة على الغردقة وسفاجا (صور)

شهدت مدينتا الغردقة وسفاجا سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مصحوبة بسحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة على مدار الساعات المقبلة تصل إلى حد السيول على الطرق وجبال البحر الأحمر، وذلك طبقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار السحب الرعدية على الغردقة وسفاجا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط للرياح الهابط من أسفل السحابة.

أمطار ورياح شديدة وبرق ورعد

وشهدت مدينة سفاجا تغييرا مفاجئا في حالة الطقس، حيث هطلت أمطار غزيرة على أحياء المدينة والطرق المؤدية إليها، سبقتها رياح شديده يصاحبها برق ورعد، ودون سطوع لأشعة الشمس، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وشكل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، لجنة لمعاينة الطرق المؤدية إلى المدينة لمتابعة حالتها، وتبين وجود نحر في جانب الطريق بالكيلو 32 جنوب مدينة سفاجا نتيجة غزارة الأمطار.

وأشار رئيس المدينة، في بيان صحفي، صباح اليوم السبت، إلى أن اللجنة تواصلت على الفور مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري لمعالجة النحر، إضافة إلى حصر تجمعات المياه وسحب تراكماتها من الشوارع.

تحذيرات من طرق البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المسافرين على طرق البحر الأحمر والطرق المؤدية من إلى محافظات جنوب الصعيد من السرعة الزائدة، ومن بينها طرق «القصير - مرسى علم»، و«مرسى علم - رأس بيناس»، و«رأس بيناس - شلاتين»، و«شلاتين - حلايب»، و«رأس حدربة - وأبو رماد»، و«القصير - الأقصر»، و«مرسى علم - الأقصر»، و«شلاتين -أسوان»، و«مرسى علم - إدفو».