غرامة 20 ألف جنيه لإلقاء المخلفات في شوارع مدينة الغردقة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، توقيع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع بمدينة الغردقة، وذلك بهدف تحقيق الردع للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق الغرامة وفقاً للقانون.

توفير أكياس قمامة وتوزيعها مجانا على المواطنين

وكلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، بتوفير أكياس قمامة وتوزيعها مجاناً، كما ألزم أصحاب المحال، بتوفير حاوية خاصة أمام كل محل، مشدداً على تحرير مخالفة عند المرور الدوري لقسم البيئة بحي شمال أو حي جنوب، حال عدم وجود حاوية وإلزام المخالف بدفع الغرامة المقررة، وذلك لما يسببه إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة في تشكيل خطورة تهدد البيئة والمواطنين وتعرض أرواحهم وسلامتهم للخطر.

الهدف من القرار الحفاظ على المظهر الحضاري للغردقة

و أكد محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مدينة الغردقة ومظهرها الجمالي والحضاري أمام العالم، خاصة بعدما نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في الوصول إلى مستوى متميز للنظافة في المدينة وهو ما أشاد به العديد من ضيوف المحافظة، كما أن هناك توجيه دائم ومستمر من القيادة السياسية برفع مستوى النظافة في جميع المدن خاصة مدينة الغردقة وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، وتقدم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كل الدعم لتنفيذ هذا التكليف.

وتابع المحافظ قائلاً: «أهم شئ بركز عليه خلال جولاتي الميدانية مستوى النظافة، ويقع على المواطن دورا كبير أيضاً لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها في الحفاظ على استمرار بيئته نظيفة ويأتي على رأس هذا الدور اتباعه الطرق الصحيحة في إلقاء القمامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك».

وأشار المحافظ إلى توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، طبقا للمادة 87 من القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذى تنص المادة (37 فقرة د ) منه على: «يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وأن تكون الصناديق مغطاه بصورة محكمة، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية».