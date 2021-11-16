المناعي: مليار دولار حجم العائد المتوقع من تطوير السياحة العلاجية

قال عبد العاطي المناعي، رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية، إن السياحة الصحية الطبيعية أو العلاجية، صناعة مهمة جدًا، وليست مشروعا بسيطا، وتتمثل في المياه الكبريتية أو الرمال أو بالطمي أو الشمس، موضحًا أن هناك أكثر من 1000 مكان صالح للاستشفاء البيئي، موزعة على العديد من المحافظات، وهناك قصور في تأهيل صناعة السياحة العلاجية، من خلال إعداد عمل جماعي.

هناك ضرورة لإعادة السياحة العلاجية بشكل جيد

وأضاف «المناعي»، خلال حواره مع علي الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك ضرورة لإعادة السياحة العلاجية بشكل جيد، وهذا من شأنه أن يعود على الدولة بمليار دولار في العام الأول من تطويرها، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التعاون بين وزارتي الصحة والسياحة، كما أن هناك الكثير من الأمراض التي تُعالج من خلال الاستشفاء البيئي، فالرمال السوداء تعالج الصدفية والروماتيزم، والكثير من الأمراض، وهذا الأمر ليس مرسلا، إذ هناك الكثير من الأبحاث المقدمة من الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق حول هذا الأمر.

المياه الكبريتية تعالج الكثير من أمراض الجهاز التنفسي

وأوضح أن المياه الكبريتية تعالج الكثير من أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، وهناك الكثير من الدول التي سبقت مصر في هذا الأمر مثل روسيا والأردن وتونس، مشددًا على ضرورة تأهيل السياحة العلاجية، لدعم الدخل القومي المصري، ومساعدة الأهالي في هذه المناطق، خاصة أن المناطق الطبيعية موجودة بالفعل، وليست في حاجة لإنشاء منشآت.