إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات «الرعاية الصحية» بالأقصر

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، تزامنًا مع فعاليات الحدثين العالميين بالمحافظة خلال الأيام المقبلة «افتتاح طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي».

أكبر بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الوطنية الرائدة في مجال السياحة العلاجية

ووقعت الهيئة أكبر بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الوطنية الرائدة في مجال السياحة العلاجية، بهدف تطبيق برامجها في التخصصات الطبية المختلفة في مستشفيات الهيئة بأول أقسام فندقية علاجية 5 نجوم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال استقدام الأجانب للعلاج في مستشفيات الهيئة وفقًا للمعايير العالمية تحت مظلة العلامة التجارية التي أطلقتها الهيئة "نرعاك في مصر".

وقال السبكي، إنَّه لأول مرة سيتمّ تطبيق أكبر برنامج للسياحة العلاجية بآليات تنظيمية ترتكز على منشآت طبية معتمدة وتقدم خدمات صحية بمقاييس عالمية، مضيفًا أنَّ المنظومة ستقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة، متابعًا أنَّه تم تجهيز العديد من الأجنحة الفندقية في المستشفيات بأحدث التجهيزات المطابقة للمعايير العالمية، مضيفًا أنَّه مستهدف استقدام مرضى من أفريقيا وليبيا واليمن وعدد كبير من الدول الشقيقة.

استقدام مرضى من أفريقيا وليبيا واليمن وعدد كبير من الدول الشقيقة

وأكّد السبكي، أنَّ مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمثل نواة السياحة العلاجية، لافتًا إلى أنَّ مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية مع إحدى الشركات إنما يمثل وضع اللبنات الأولى للهيئة على خريطة السياحة العلاجية العالمية، متابعًا أنَّه خلال هذه الأيام هناك أحداث مهمة مرتبة بالسياحة في محافظة الأقصر، افتتاح طريق الكباش، يوم المدن العالمي، العيد القومي للمحافظة، وهو ما سيجعل تدفق السياح على المحافظة كبيرًا، وبالتالي تم عمل كل الاستعدادات وتخصيص عدد من المستشفيات بالأقصر للتأمين الطبي لفاعليات هذه الأحداث ولتقديم خدمات السياحة العلاجية للزوار الأجانب.

وتابع السبكي أنَّ الأقصر بطبيعتها السياحية لها دور كبير في تحقيق رؤية الهيئة، نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أنَّ الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية في الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر.

وقال إنَّه يتمّ توفير مكاتب للسياحة العلاجية بالمطارات الرئيسية والموانئ لاستقبال الوفود الأجانب وتقديم الخدمات لهم بأعلى جودة، لافتًا إلى أنَّ الهيئة ستقدم خدمات طبية بالتعاون مع عدد من الخبراء الأجانب الكبار في تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنَّه كلف بمتابعة وضعية وجاهزية المستشفيات في الأقصر لاستقبال السياح الأجانب خلال الأحداث المهمة والعالمية المقرر تنظيمها في الأيام المقبلة.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد سعيد، الممثل عن الشركة الوطنية الرائدة في مجال السياحة العلاجية، إنَّ الشركة ستسهم من خلال هذا البروتوكول في تطبيق برامج تستهدف استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أنَّ مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمتلك العديد من الإمكانات التي تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية، وتحتاج إلى الترويج لها عالميًا وتسويق كل إمكاناتها بشكل احترافي، وهو ما سيتمّ خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إنعاش السياحة العلاجية بمصر ووضعها بأعلى مراكز السياحة العلاجية العالمية.

فيما قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بمكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنَّ الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة وجه بتأكيد جاهزية المستشفيات والاطمئنان على تقديم الخدمات وتوفيرها خاصة في ظل الرعاية الطبية للهيئة لأضخم حدثيين سياحيين خلال الأيام المقبلة بالأقصر، مضيفة أنَّه تمّ إجراء جولة عقب زيارة رئيس الهيئة مع ممثلين عن الشركة المنفذة للتأكيد على جاهزية المستشفيات لاستقبال السياح وكذلك الوفود الأجنبية الراغبة في العلاج في أكبر وأضخم منشآت علاجية في مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابعت أنَّه سيتمّ إدخال خدمات جديدة وفقًا لتعليمات رئيس الهيئة، كجراحات زراعة الأعضاء الكلى والكبد والنخاع، متابعة «نسعى حاليًا لتوفير كل الخدمات في المنشآت الطبية، خاصة خدمات النقل النهري والإسعاف الطائر للحالات الحرجة التي تحتاج لنقل سريع»، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستستمر عمليات توفير الخدمات ضمن برامج السياحة العلاجية «نرعاك في مصر».