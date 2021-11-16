تحذير من إعادة تسخين 5 أطعمة منها الأرز والبطاطس: تسبب التسمم والسرطان

يشيع بين ربات البيوت إعادة تسخين معظم الأطعمة بعد طهيها، سواء في الميكروويف أو على الموقد «البوتجاز»، لكن هناك أطعمة، لا تخلو منها مائدة الطعام، لا يجب إعادة تسخينها، لأنها تسبب العديد من الأمراض، منها السرطان، فضلا عن التسمم، وهو ما كشفه تقرير نشره موقع «food NDTV».

وقال الموقع، إن هناك العديد من الأطعمة التي نفضل تناولها، تشكل مخاطر صحية في حال أعدنا تسخينها على النار، وتجعل أجسامنا عرضة للتسمم الغذائي أو ما هو أسوأ، فبعضها قد يسبب أمراضا سرطانية.

وحذر التقرير من إعادة تسخين بعض الأطعمة وتناولها مرة أخرى بعد تناولها سابقًا وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة ومن ضمن هذه الأكلات:

1- الخضروات:

تعتبر الخضروات من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من مادة النترات، التي تتحول بمجرد إعادة تسخينها وتناولها مرة أخرى إلى مادة سامة ومسرطنة، خاصة السبانخ، لاحتوائها على عنصر الحديد الذي يتأكسد عند تعرضه لدرجة حرارة عالية ما يؤدي إلى الإصابة بالعقم أو السرطان عند تناولها.

2- الأرز:

كما حذر الموقع المعني بنشر التقارير الصحية، من إعادة تسخين الأرز لاحتوائه على نوع من البكتيريا السامة التي تصيب بالتسمم الغذائي، وتظهر بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية إلى سموم.

3- البيض:

ونصح الموقع بتناول البيض مرة واحدة فقط بعد الطهي وعدم تسخينه وتناوله مرة أخرى إذ إن إعادة تسخينه يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

4- الدجاج:

ويعتبر لحم الدجاج من الأكلات المعتاد تسخينها باستخدام الزيوت، بينما حذر الأطباء المختصين في التقرير من إعادة طهيه، لأن ذلك يهدد الجهاز الهضمي بالعديد من المشكلات الصحية، نتيجة لتغير تكوين البروتين الذي تحتوي عليه، عند تعرضها لدرجة حرارة عالية.

5- البطاطس:

يفضل الكثير من الأشخاص إعادة تسخين البطاطس، وهي عادة خاطئة تزيد من انتشار البكتيريا بداخلها، ما ينتج عنها التسمم الغذائي، لذلك ينصح بتناولها فور طهيها، والتخلص من بقاياها خلال يوم أو يومين.

من جانبها، أكدت الدكتورة ليليان سامي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أن إعادة تسخين الأطعمة، المشار إليها في التقرير، تتسبب في التسمم الغذائي، من خلال مساعدتها لانتشار البكتيريا، وإعطائها الفرصة للتكاثر في الطعام.

وحذرت استشاري التغذية العلاجية، من تناول أكلات المطاعم المعاد تسخينها في الزيوت، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار السموم، خاصة في الأطعمة السريعة التي تنتج أخطر أنواع البكتيريا ويمكن أن تسبب أمراضا متعددة من ضمنها سرطان القولون.