«الناجون» كتاب بالشارقة يروي قصصًا واقعية وملهمة لـ15 ناج من السرطان

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف عنه، كتاباً بعنوان «الناجون» خلال فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وتم توقيع الكتاب اليوم الإثنين بحضور فريق عمل الجمعية والناجون من المرض «أبطال الكتاب».

قصة 15 ناج من السرطان بالكتاب

ويتضمن الكتاب، الذي أعدته الجمعية تحت إشراف المكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قصصاً واقعية وملهمة لـ 15 ناج من مرض السرطان، تجسد أروع معاني الإرادة الإنسانية التي تتمثل في تحدي المرض والانتصار عليه، كما يشمل الكتاب تجربة موظفة من الجمعية مع دعم مرضى السرطان معنوياً.

ويوجه الكتاب رسائل مناصرة وتوعية ودعم للناجين من السرطان، كما يسلط الضوء على أهمية دعم الجوانب المعنوية لدى مرضى السرطان والناجين منه ومدى تأثير هذا الدعم على مسيرة علاجهم وتسريع الوصول إلى مرحلة التعافي، وبث روح الأمل والتفاؤل وتعزيز الإيجابية لمرضى السرطان الذين لا زالوا تحت العلاج.

ثمرة العمل المتواصل

وقالت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إن الكتاب يعد ثمرة إنجازات من العطاء والعمل المتواصل للجمعية تحققت على مدى 22 عاماً برعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس الفخري المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، وراعية المنتدى العالمي لتحالف الأمراض غير المعدية.

واعتبرت جعفر، الكتاب بمثابة ملتقى للناجين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التي مروًا بها والتحديات التي تغلبوا عليها، إلى جانب تسليط الضوء على دور المجتمع والأشخاص المؤثرين بشكل إيجابي وهادف في حياة هؤلاء الناجين وأسرهم، آمله أن يمد الكتاب مرضى السرطان الذين لا يزالون تحت العلاج بالأمل والإرادة لتخطي صعوبات مرحلة العلاج والوصول إلى التعافي بكل إيجابية.

نموذج للتعاون والتكامل بين مؤسسات الإمارة

بدورها أكدت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن هذا الكتاب يعد نموذجاً للتعاون والتكامل بين المؤسسات التي تعمل تحت رعاية وتوجيهات قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، مؤكدة أنه يحمل قصصاً إنسانية تبث روح الأمل والإصرار على تجاوز المحن التي يصاب بها الإنسان.

وأضافت: «أسعدنا هذا التعاون مع مؤسسة عريقة في خدمة المصابين بالسرطان، وهي جمعية أصدقاء مرضى السرطان التي نشأت في الشارقة لتؤدي دوراً مهماً في التوعية باتخاذ التدابير التي تحمي من هذا المرض وهو دور وقائي، فضلاً عن العلاج النفسي والجسدي الذي تدعم به المريض حتى يشعر بأنه محاط بالرعاية والاهتمام وبأعلى مستويات الأداء».

قوة الإرادة في تخطى الصعوبات

من جهتها، أوضحت حورية أحمد مدير شؤون المرضى في جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن كتاب «الناجون» يسطر أجمل معاني الأمل ويصور مدى أهمية قوة الإرادة في تخطى الصعوبات، مضيفة أنه في مضمون كل قصة بالكتاب دروس وعبر نستفاد منها جميعاً، فما أجمل لحظة الانتصار على المرض وهزيمته والعودة للحياة من جديد بكل شغف.

من جانبها، قالت الناجية السودانية فدوى حسين، إنه عند علمها بمرضها داهمها الخوف من المصير الذي ينتظرها، لكنها ما لبثت أن خرجت من طوق المشاعر السلبية وصرات تنظر إلى ما يواجهه بإيجابية ودخلت غرفة العمليات وهي تناجي الله سبحانه وتعالى.

وأكد الناجية، على دعم أسرتها وزوجها، وأسرتها الثانية جمعية أصدقاء مرضى السرطان التي كانت إلى بجانبها سنداً معنوياً ومادياً وقدمت لها جميع العلاجات اللازمة، متابعة أنها تكمل حياتها كالمعتاد وتراجع دروس أولادها، وتتواصل مع المسنين للتخفيف عنهم.

وشملت مشاركة جمعية أصدقاء مرضى السرطان في معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى جانب توقيع وإطلاق كتاب «الناجون»، تنظيم ورشة عمل بعنوان «لقاء مع عدد من أبطال الكتاب» يوم أمس الأحد السابع من نوفمبر الجاري، إلى جانب ورشة توعوية ستعقد يوم الخميس المقبل.