تفاصيل الهجوم الصاروخي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد الأبنية الفارغة جنوب العاصمة السورية دمشق بهجوم صاروخي دون أي خسائر، حسبما أعلنت «وكالة الأنباء السورية» حيث وقع الهجوم فجر اليوم بعد نفذت قوات الاحتلال عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية.

الجيش السوري تصدى للعدوان الإسرائيلي

ونقلت «روسيا اليوم» عن وسائل الإعلام السورية الرسمية، أن قوات الجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف موقعا جنوب دمشق، وأضافت وسائل الإعلام السورية أنه تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

وشنت قوات الاحتلال خلال الأعوام الماضية، مئات الغارات على أراضي سوريا، قائلة إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية بحسب زعمها.

جانتس: إسرائيل ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات

وكان وزير دفاع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، قد أكد خلال تفقده مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوات الفرقة الـ36 المشاركة في المناورات الجارية حالياً في شمال الأراضي المحتلة أن قوات الاحتلال ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات، بما في ذلك في الساحة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا، حسب تعبيره.

وقال وزير دفاع إسرائيل: «نحن بالطبع نتابع كل ما يحصل في جميع الجبهات، نراقب حالياً سياسات إيران في سياق البرنامج النووي، وعلى صعيد قوتها في الخارج، ونفوذها في سوريا ولبنان»، مضيفًا: «من الضروري أن يعمل العالم لمواجهة إيران»، وأكد أن «إسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم في جميع الجبهات، وخاصةً في الجبهة الشمالية» وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.