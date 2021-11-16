وزير دفاع إسرائيل: سنواجه إيران بما في ذلك جبهة سوريا ولبنان

بالتزامن مع قرب استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أكد وزير دفاع إسرائيل، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات، بما في ذلك في الساحة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا، حسب تعبيره.

وزير دفاع إسرائيل: نراقب سياسات إيران في كل الجبهات

وقال وزير دفاع إسرائيل، خلال تفقده مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قوات الفرقة الـ36 المشاركة في المناورات الجارية حالياً في شمال إسرائيل: «نحن بالطبع نتابع كل ما يحصل في جميع الجبهات، نراقب حالياً سياسات إيران في سياق البرنامج النووي، وعلى صعيد قوتها في الخارج، ونفوذها في سوريا ولبنان»، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وتابع وزير دفاع إسرائيل أنه «من الضروري أن يعمل العالم لمواجهة إيران»، وأكد أن «إسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم في جميع الجبهات، وخاصةً في الجبهة الشمالية».

تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في ظل الاستئناف المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في فيينا، أواخر شهر نوفمبر الجاري.

وأعلنت إسرائيل مراراً أنها تعتبر الصفقة المبرمة عام 2015 غير كافية لردع طموح إيران، التي تصفها بالتهديد الأول، في مجال تطوير الأسلحة النووية، كما أكدت عزمها منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا ولبنان.

«غانتس»: إسرائيل مستعدة لشن هجوم عسكري على إيران

وكان وزير دفاع إسرائيل، بيني غانتس، قد أعلن في أغسطس الماضي، استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران، واصفاً إياها بأنها «مشكلة عالمية».

وفي مقابلة نشرت مع موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، رد وزير دفاع إسرائيل بـ«نعم»، على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية، حسب قوله.