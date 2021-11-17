«البحوث الإسلامية»: خطط رقمنة منظومة البعوث ستكون جاهزة في أقرب وقت

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بممثلي وزارة الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات، لاستكمال الخطط التنفيذية لبرنامج التعاون المشترك في مجال رقمنة وميكنة العمل الإداري بمختلف إدارات المجمع، وخاصة منظومة البعوث الإسلامية؛ وذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي يتزامن مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

التحول الرقمي في مجمع البحوث الإسلامية

وقال نظير عياد، إن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على أهمية التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي؛ وتنفيذًا لخطة الدولة المصرية في تفعيل التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال رؤية مصر 2030، من أجل بناء منظومة إلكترونية متميزة وشاملة للدولة المصرية.

وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية حريص على التعاون الفعّال والمثمر، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة ومنها وزارة الاتصالات في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

تطوير العمل داخل مؤسسات الدولة

كما أكد على السعي للانتهاء من هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن، لضبط وتسهيل وتيسير العمل، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.

وكان الدكتور نظير عياد، قد ناقش إمكانية عقد بروتوكول تعاون مشترك بين مجمع البحوث الإسلامية والمجلس القومي للصحة والسكان، من أجل الاستفادة من الجانب المعلوماتي المتاح لدى الطرفين في تنظيم مجموعة من الحملات التوعوية مع المواطنين على مستوى قضايا مجتمعية وأسرية مهمة يحتاج الناس فيها إلى المعرفة والفهم، فضلًا عن مناقشة إقامة سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتبادل الإصدارات العلمية للمجمع والمجلس، الأمر الذي يصب في توعية المجتمع المصري.