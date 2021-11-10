«مياه المنيا» تبحث مع «الحلول المتكاملة» سبل التوسع في التحول الرقمي

عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

شهد الاجتماع لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب بالوكالة الأمريكية وجون هندرسون مدير المشروع.

التوسع في التحول الرقمي وعمل برنامج للربط الإلكتروني

وناقش الحضور الدعم الفني والإداري من المشروع، وأهمها الاستفادة من الأصول الثابتة بالشركة، ومتابعة كمية المياه المنتجة والمستهلكة، ومعرفة نسب الفاقد والعمل على تقليله، وعمل حصر لكافة بيانات العملاء والتوسع في التحول الرقمي، وعمل برنامج للربط الإلكتروني مع الورش والمخازن والـ«GIs»، وزيادة أجهزة الهاند هيلد لطباعة الفواتير للعملاء فى الشارع.

وقدمت المعونة للشركة 100 جهاز كمرحلة أولى ورفع كفاءة العاملين والتشغيل الأمثل للمحطات، وتطوير قطاع المعامل للحصول على شهادة الأيزو 17025 ووضع الخطة الخمسية المستقبلية للشركة بالتعاون مع المشروع .

وتفقد رئيس الشركة مع فريق المشروع المعمل المركزى ومبنى الإدارة العامة للتدريب حيث تم متابعة الاختبارات التى تجرى ضمن تدريب المعونة بشأن التشغيل والصيانة ومأمونية المياه بحضور فنى المحطات والشبكات بفروع الشركة التسع.

جولة ميدانية لمحطة «كدوان»

وأجريت جولة ميدانية مع فريق المشروع لزيارة محطة كدوان المرشحة، والحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتي تبلغ طاقة مرحلتيها الإنتاجيتين 600 ل/ث حيث تم تفقد المحطة ومأخذها ومبنى المروقات والمرشحات ومعمل المحطة وعدد من الأماكن داخل المحطة.

وأختتمت الزيارة بتقديم فريق المشروع الشكر لرئيس الشركة على ما تقوم به الشركة من جهود لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

حضر الاجتماع والجولات المهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، والمهندس عصام غالي، والمهندس حسن السمان خبير «it»، والمهندس أحمد لطفي مسؤول برنامج الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك، ومحمد السيد خبير في القطاع التجاري ومؤشرات الأداء وعدد من قيادات الشركة.