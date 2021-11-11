الاتصالات تبحث التعاون في التحول الرقمي مع البنك الدولي

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور بول نومبا أوم، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، حيث تناول اللقاء المرحلة الجديدة من الشراكة وفرص التعاون في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية، واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، إضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بخطط تطوير البنية التحتية للاتصالات في أنحاء الجمهورية كافة.

إنترنت بأسعار مناسبة للجميع

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توفير الإنترنت لجميع المواطنين بأسعار مناسبة، باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة، موضحا مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإقامة بنية تحتية معلوماتية في 4500 قرية على مستوى الجمهورية، عن طريق توفير إنترنت فائق السرعة بالمنازل من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وإنشاء محطات محمول تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه المجال؛ مشيرا إلى سعي الوزارة للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس في خدمة القطاع الصناعي خاصة الصناعات اللوجيستية.

طلعت: مصر قادرة على أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة مراكز البيانات

ولفت طلعت بحسب بيان عنه، إلى سعي مصر لتصبح مركزا إقليميا في صناعة مراكز البيانات، حيث مقررا وصول عدد الكابلات التي تمر بالأراضي المصرية بحلول العام المقبل، إلى 18 كابلا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود، لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن، وزيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية لـ10 خلال العام الحالي.

وأكد إطلاق شبكة دولية حول القارة الأفريقية بالكامل (HARP)، وهي مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الأفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال، ومقرر دخول النظام في الخدمة عام 2023؛ معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

وأشار وزير الاتصالات، إلى جهود الدولة للوصول إلى مجتمع رقمي يتبنى ويدمج التقنيات في المجالات كافة، والتي أثمرت عن إطلاق نحو 100 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية مع العمل على زيادة الخدمات تباعا، موضحا أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ مشروعا لإنشاء نظم للبرمجيات الحكومية، الذي يتم من خلاله إتاحة خدمة حكومية تشاركية جديدة.

وتابع أنّ مصر أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي تم من خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث جرى إنشاء مركز للابتكار التطبيقي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث جرى إقامة شراكات دولية لتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، والزراعة، إضافة إلى التعاون مع اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما تقود مصر مجموعة العمل العربي ومجموعة العمل الأفريقي، مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى خلال عام واحد.

وأوضح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتوسع في نشر مراكز إبداع مصر الرقمية، لإتاحة التدريب التقني ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، مشيرا إلى الطفرة التي يشهدها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

البنك الدولي: مصر لديها مقومات وكفاءات للتحول لمجتمع رقمي

من جانبه، أوضح الدكتور بول نومبا أوم، المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أنّ المرحلة الحالية تشهد صياغة المرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر والبنك الدولي، معربا عن سعي البنك الدولي لتعزيز هذه الشراكة؛ مثمّنا جهود الوزارة بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولي وتفعيلها.

وأضاف الدكتور بول نومبا أوم، أنّ البنك الدولي لديه أولوية بقضية تغير المناخ والتحول الرقمي، معربا عن تطلعه للتعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أكد أنّ مصر تمتلك المقومات والكفاءات الرقمية القادرة على إنجاح وتسريع عمليات التحول لمجتمع رقمي.

وأكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أنّ البنك الدولي لدية أجندة أولويات، ويسعى لدعم الجهود المصرية، موضحة أنّ تكنولوجيا المعلومات هي عماد التنمية في مصر وعنصر اساسي لتحقيق نمو شامل.

حضر الاجتماع؛ المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأوليفن براديت، مدير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بالبنك الدولي.