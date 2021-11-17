مصرع سيدة وإجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بكندا

أعلنت السلطات المحلية في كندا مصرع امرأة وإجلاء الآلاف حتى الآن، بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات في كولومبيا البريطانية بغرب كندا وذلك خلال الأيام القليلة الأخيرة.

أوامر بإجلاء 7 آلاف شخص بمدينة ميريت

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان، حسبما ذكر راديو «فرنسا الدولي»، اليوم الأربعاء، إنَّه تمّ العثور على جثة امرأة في انهيار أرضي وقع على الطريق السريع 99 بالقرب من ليلويت، كما يوجد شخصان في تعداد المفقودين أيضًا.

طقس سيئ يضرب مقاطعة «بريتش كولومبيا»

وكان وزير السلامة العامة المحلي في كندا مايك فانورث، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنَّ السلطات الكندية أصدرت أوامرها إلى 7 آلاف شخص بمدينة ميريت بوجوب إخلاء منازلهم، حيث تمّ إجلاء 2000 مواطن حتى الآن، وذلك بسبب الطقس السيئ الذي ضرب مقاطعة «بريتش كولومبيا» بالغرب الكندي، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة مما فاقم الفيضانات وأدت إلى إصدار أوامر إجلاء.

يُذكر أنَّ هذه العاصفة تعد ثاني كارثة مرتبطة بالطقس تضرب مقاطعة المحيط الهادئ في غضون أشهر.