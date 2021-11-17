«الداخلية» توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ84 مواطنا مصريا

وافقت وزارة الداخلية، على منح الجنسية الأجنبية لـ84 مواطنًا مصريًا، حيث أصدرَت القرارين رقمي 1994 و1998 لسنة 2021، بالسماح بمنح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما أصدَرت وزارة الداخلية، القرارين رقمي 1993 و1997 لسنة 2021، بالسماح لـ42 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرر:

مادة 1

يؤذن لكل من الـ21 مواطنا (أولهم محمد رمضان كامل أحمد- وآخرهم خالد أحمد طه حسين الخولي)، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة 2:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرا في 24/10/2021.

المواطنون هم:

1- محمد رمضان كامل أحمد من محافظة السويس (الجنسية الألمانية).

2- محمد عراقي موسى برعي من محافظة القاهرة (الألمانية).

3- محمد حمدي عبدالجابر عبدالعال من القاهرة (الألمانية).

4- سيف الله حسن محمد وجدي المصري من القاهرة (الألمانية).

5- هيثم سعيد محمد مرزوق من القاهرة (الألمانية).

6- علاء محمد محمد أبو العلا من الغربية (الألمانية).

7- أحمد حلمي إبراهيم الغرباوي من محافظة الغربية (الألمانية).

8- فايز سمير فايز الخولي من محافظة الإسكندرية (الألمانية).

9- نور الدين حسن علي حسن الظاهر من محافظة القليوبية (الألمانية).

10- إسلام أبو بكر مصطفى يوسف من محافظة القليوبية (الألمانية).

11- عبدالرحمن محمد حسين غراب من محافظة دمياط (الألمانية).

12- إسلام محمد محمد أحمد غراب من محافظة بورسعيد (الألمانية).

13- محمد علي عطوة محمد عبدالكريم من محافظة الشرقية (الألمانية).

14- محمد أحمد عوض سيد أحمد شحاتة من الدقهلية (الألمانية).

15- إبراهيم محمد حسين دعبس من الفيوم (الألمانية).

16- سعد شحات بكر عبدالجيد من بني سويف (الألمانية).

17- هناء محمد إسماعيل محمد شريف وتقيم بسلطنة عمان (الألمانية).

18- هند يسري حمدان ضيف الله حمدان من البحيرة (النمساوية).

19- إسماعيل محمود حسين علي من محافظة الإسماعيلية (النمساوية).

20- الطفل أحمد سالم سيف حمدان الرئيسي من الغربية (العمانية).

21- خالد أحمد طه حسين الخولي من الدقهلية.

وبعد الاطّلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، قرر:

مادة 1

يؤذن لكل من الـ21 مواطنا (أولهم أحمد فهمي محمد زكي عوض، وآخرهم كمال محمود كمال موسى الحرايري)، بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وهم:

1- أحمد فهمي محمد زكي عوض من الدقهلية (الجنسية الألمانية).

2- أحمد ياسر محمد عبدالقادر النجار من الدقهلية (الألمانية).

3- أحمد يحيى زكريا محمد عيسى من محافظة الجيزة (الألمانية).

4- رامي عصام عبد الرازق علي من الجيزة (الألمانية).

5- عمر ياسر مسعد السعيد الدسوقي من القاهرة (الألمانية).

6- نائل نبيل نعيم نجيب حنا من القاهرة (الألمانية).

7- محمد أسامة محمد إبراهيم حجازي من القاهرة (الألمانية).

8- روماني صابر لطفي عطية من محافظة الإسكندرية (الألمانية).

9- جرجس عزمي ولمن تكلا من محافظة قنا (الألمانية).

10- حمزة إبراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن من محافظة المنوفية (الألمانية).

11- أحمد حامد السماوي ناصف من المنوفية (الألمانية).

12- الطفلة جنة محمد غازي مصطفى القرش وتقيم بألمانيا (الألمانية).

13- رنا عصمت يوسف أحمد من القاهرة (الألمانية).

14- نعمة توفيق نجم الدين محمد بلال من الإسكندرية (الألمانية).

15- هبة عبدالحميد عبدالرازق يوسف الأدهم من الإسكندرية (الألمانية).

16- مرام جرجس حكيم إسكندر مقيمة بالأردن (الألمانية).

17- منى ممدوح عوض محمد أبو حجازي من بورسعيد (الألمانية).

18- نسمة مجدي أحمد منصور من الغربية (الألمانية).

19- دولت محمد محمد رمضان من الغربية (الألمانية).

20- ميار مؤمن علي طه بداري من الجيزة (الألمانية).

21- كمال محمود كمال موسى الحرايري من محافظة الشرقية (النمساوية).

وبعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤن مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرر:

مادة1

يؤذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم أحمد أشرف ياقوت مرسي - وآخرهم كريم سمير غريب السيد) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة مع اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وهم

1- أحمد أشرف ياقوت مرسي، مقيم بأمريكا (الجنسية الأمريكية).

2- مصطفى أحمد محمد بشير صبري، مقيم بأمريكا (الأمريكية).

3- أمير حنفي محمود فايد، مقيم بأمريكا (الأمريكية).

4- مايكل عدلي كمال عبدالشهيد، مقيم بأمريكا (الأمريكية).

5- عمر متولي فتحي متولي محمد إمام، مقيم بأمريكا (الأمريكية).

6- عبدالله وليد نيازي، مقيم بأمريكا (الأمريكية).

7- علي عبدالمنعم عبدالسلام مرسي، مقيم بأمريكا (الأمريكية).

8- محمد محيي الدين زين العابدين عبدالمطلب أحمد، من البحيرة (الأمريكية).

9- مينا نشأت عبدالشهيد جبرة، من القاهرة (الأمريكية).

10- مروان أحمد فتحي طمارة من القاهرة (الكندية).

11- عبدالله محمود مغربي ياسين، مقيم بفرنسا (الفرنسية).

12- إسماعيل فتحي علي أحمد، من قنا (الفرنسية).

13- الطفلة فرح حسين عبدالستار عبدالرحيم مقيمة ببريطانيا (البريطانية).

14- محمود أحمد فتحي أحمد خالد، مقيم بالسعودية (المالطية).

15- محمد أشرف حافظ إمام، من البحرين (البحرينية).

16- علي محمود عمر إلياس إبراهيم، من السويس (السودانية).

17- جورج خالد إبراهيم منصور، من أسيوط (الأسبانية).

18- عمرو محمود عبدالمتعال يوسف، من القاهرة (الروسية).

19- علي تامر صلاح الدين صالح مقيم بالإمارات العربية.

20- كريم سمير غريب السيد مقيم بسويسرا (السويسرية).

مادة 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وبعد الاطّلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤن مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرر:

مادة 1

يؤذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم محمد أسامة محمود السيد- وآخرهم أحمد محمد أحمد خضر) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة مع اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وهم:

1- محمد أسامة محمود السيد من المنوفية (الجنسية الإيطالية).

2- كريم عادل عبدالمجيد محمد شعبان من البحيرة (الإيطالية).

3- إبراهيم محمد أحمد حسين من الغربية (الإيطالية).

4- حسين محمد حسين إبراهيم عبدالعزيز من القليوبية (الإيطالية).

5- كريم صلاح الدين محفوظ محمد أحمد، مقيم بإيطاليا (الإيطالية).

6- إبراهيم راشد عبده راشد خضر مقيم بإيطاليا (الإيطالية).

7- إسلام حسن فتحي أبو المجد، مقيم بإيطاليا (الإيطالية).

8- محمد عاطف عادل محمود الصيرفي من القاهرة (الإيطالية).

9- أمير أحمد سالم رجب من القاهرة (الهولندية).

10- رشاد حسن رشاد علي من القاهرة (الهولندية).

11- كريم حسن فهمي الإبياري، مقيم بهولندا (الهولندية).

12- عبدالرحمن محمد يوسف الطلباوي من القاهرة (البريطانية).

13- شريف عبدالمنعم شريف غازي من الغربية (البريطانية).

14- أيمن بكري طه عطية من الجيزة (البريطانية).

15- حسام الدين يونس محمد كمال أحمد حماد من القاهرة (الأمريكية).

16- عماد ماجد محمد نبيل جامع، مقيم بألمانيا (الأمريكية).

17- الحسين علي عاصم بركات من القاهرة (السويسرية).

18- مارك جورج مكرم قرمان شنودة من القاهرة (الهولندية).

19- ياسر عز الدين محمود صالح، مقيم باليونان (الهولندية).

20- حامد فرج حامد أحمد قاسم، مقيم بلبنان (اللبنانية).

21- أحمد محمد أحمد خضر من الدقهلية (الكندية).

مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.