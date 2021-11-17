انخفاض أسعار «فورد فوكس» في السوق المصري: سعرها أقل من نصف مليون جنيه

بالرغْم من ارتفاع أسعار العديد من الطرازات في السوق المصري، الآونة الأخيرة، إلا أنَّ هناك بعض الطرازات التي تشهد انخفاضًا في أسعارها نتيجة لتوافرها في السوق.

ومن بين تلك الطرازات التي شهدت انخفاضًا في أسعارها سيارة «فورد فوكس» حيث وصلت انخفاض السيارة إلى 5 آلاف جنيه على جميع طرازاتها في السوق المصري، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة الجديدة.

أسعار فورد فوكس في مصر

تنتمي السيارة لفئة السيدان، وتتوافر في السوق المصري بـ5 فئات مختلفة التجهيزات والفئة الأولى بسعر 355 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 375 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 385 ألف جنيه ولفئة الرابعة بسعر 420 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 465 ألف جنية.

مواصفات فورد فوكس بمصر

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تأتي السيارة بأبعاد (4647 ملم الطول، 1825 ملم العرض، 1471 ملم الارتفاع).

وتتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية، مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، مثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوتية)».