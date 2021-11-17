«موازنة النواب» تناقش مشروع قانون التخطيط العام الأسبوع المقبل

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه وإحالته إلى مجلس النواب.

وقال عمر في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة تم الانتهاء من مناقشته في الفصل التشريعي الأول، إلا أن الحكومة ارتأت إدخال بعض التعديلات عليه، وتم إحالته مرة أخرى إلى البرلمان للمناقشة.

تحقيق معدلات التنمية

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع القانون مادة بموجب التقرير النهائي المحال من مجلس الشيوخ، مبينا أهمية إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الحالي، ويتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة، فصلا عن القضاء على الإشكاليات التي يواجهها قانون الخطة العامة الحالي.

تفعيل المخططات العمرانية

وقال: «هناك أهداف أخرى لمشروع القانون تتضمن العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مبينا أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه لعرضه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

الشيوخ يوافق على قانون التخطيط

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلساته البرلمانية السابقة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ويتضمن التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، وذلك في ضوء إستراتيجية مصر 2030.

تقادم تشريع الخطة العامة

وذكر التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعداد مشروع قانون التخطيط العام للدولة يقضي على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال التقرير البرلماني، إن مشروع قانون التخطيط الجديد سيحل مكان القانون الحالي رقم 30 لسنة 1973 والخاص بإعداد الخطة العامة، والذي تم إعداده في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.