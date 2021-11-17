حفل توقيع رواية «آه لو تدري بحالي» للكاتب أسامة غريب السبت المقبل

يستعد الكاتب أسامة غريب، لتوقيع رواية «آه لو تدري بحالي» الصادرة عن «دار الرواق» للنشر والتوزيع، وذلك في مكتبة «ديوان مصر الجديدة»، يوم السبت المقبل.

أسامة غريب: الرواية أخذت من عمري 3 سنوات

ونشر أسامة غريب صورة لغلاف الرواية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «العمل الروائي الجديد الذي أخذ من عمري 3 سنوات، آه لو تدري بحالي، والغلاف: الفنان المبدع كريم آدم».

أسامة غريب كاتب صحفي وروائي خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، اشتهر بالكتابة الساخرة وأدب الرحلات، وكتابه الأول «مصر ليست أمي.. دي مرات أبويا» لقي حفاوة كبيرة من القراء، حتى أنَّه طبع 18 مرة، ويتمّ تنزيله مئات المرات من مواقع الإلكترونية، باعتباره من أهم الكتب العربية في السنوات الأخيرة.

أبرز أعمال أسامة غريب

من أعمال أسامة غريب كتاب «مصر ليست أمي.. دي مرات أبويا»، وكتاب «أفتوكا لايزو»، والمجموعة القصصية «ابن سنية أبانوز»، ثم رواية «همام وإيزابيلا»، وكتاب «لمس أكتاف»، وكتاب «إرهاصات موقعة الجحش»، وكتاب «بيتي أنا.. بيتك»، وكتاب «وزن الروح» و كتاب «ملوخية ودمعة»، وكتاب «أجهزة النيفة المركزية»، والمجموعة القصصية «سامحيني يا أم ألبير»، ورواية «عازفة الكمان»، ومؤخرًا صدر له «ما أقدرش أهز جامد من غير ما أقول لحامد» عن دار «بوك فاليو».

وأثار كتابه الأخير «ما أقدرش أهز جامد من غير ما أقول لحامد» جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول رواد «فيسبوك» صورة الغلاف بتعليقات مختلفة منها «عنوان مبتكر»، و«أنا مت على نفسي من الضحك من العنوان.. أستاذ أسامة غريب دوما يرسم البسمة» في حين قال البعض الآخر إن العنوان «صدمة»، فيما تساءل آخر «ده كتاب بجد!».

وعقّب أسامة غريب وقتها على الجدل الدائر، موضحًا أنَّ «الكتاب يتناول بشكل ساخر قضية ولاية الرجل على المرأة في أمور أبسط مثل الزواج والطلاق، فكيف بأمر جلل مثل هز الوسط، هل كنتم تريدون منها مثلا أن «تهز جامد من تلقاء نفسها ودون أن تقول لحامد؟!».