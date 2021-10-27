نهضة مصر تنظم حفل توقيع ومناقشة رواية «القطائع» 9 نوفمبر المقبل

تنظم نهضة مصر للنشر، حفل توقيع ومناقشة رواية «القطائع...ثلاثية ابن طولون»، الصادرة حديثا عن الدار للدكتورة ريم بسيوني، وذلك يوم الثلاثاء 9 نوفمبر في تمام الساعة 6:30 مساء، بأحد فنادق القاهرة.

وتعد «القطائع» هي أحدث رواية للكاتبة ريم بسيونى التي تأخذ القارئ من خلالها في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون لتروي لنا عبر ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وتثبت أن ما زال في التاريخ حكايات تستحق البحث والتنقيب والعيش في زمانها.

وأضافت دار النشر في بيان صحفي، أنه على الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية ريم بسيوني كعادتها، نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال، لتدرك التاريخ وتبحث عنه، وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربي.

أبرز المعلومات عن ريم بسيوني:

ريم بسيوني، كاتبة وأكاديمية حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها «أولاد الناس» لعام 2020، وهي أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة «أكسفورد» ببريطانيا، لها عدة كتب ودراسات علمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

ونشرت دار نهضة مصر مجموعة من روايات ريم بسيوني، من بينها: «سبيل الغارق»، «أولاد الناس»، «مرشد سياحي»، «أشياء رائعة»، «الحب على الطريقة العربية»، «بائع الفستق» و«الدكتورة هناء».

حصلت روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» على جائزة نجيب محفوظ، لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة، من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها، والآن هي في طبعتها العاشرة.