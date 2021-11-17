«مكرم» تواصل جولاتها بالمحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجهود الجهات المتعاونة على تنفيذ البرنامج التدريبي لشباب محافظة الدقهلية، لافتة إلى أن «الدقهلية» ثاني محافظة يتم بها تنفيذ هذه النوعية من التدريبات خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف بالبدائل الآمنة للشباب.

وجاء ذلك خلال جولة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في مقر فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي الذي ينظمه المركز الألماني المصري للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج، ضمن المحطة السادسة من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يلعب دورا مهما في إطار تعاونه مع وزارة الهجرة، لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتعريف بمستجدات سوق العمل.

من ناحيته، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة عقد لقاءات موسعة مع الشباب؛ لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير النظامية وتدريبهم على كيفية دخول سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها، الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن.

توعية الأسر بمخاطر الهجرة غير النظامية

وثمن المحافظ، دور المجلس القومي للمرأة، من خلال حملات التوعية للأسر في تلك القرى من خطر الهجرة غير النظامية على أبنائهم وتعريض حياتهم للخطر وتدريبهم على بعض المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، وثمن دور وزارة الهجرة من خلال تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية وتقديم كافة أوجه الدعم المتنوعة للشباب ولأسرهم.

بدورها، قالت الدكتورة سحر علي مديرة المركز المصري الألماني، إن البرنامج التدريبي بدأ بعقد محاضرات توعية عن خدمات المركز المختلفة وخطوات الهجرة لألمانيا؛ من أجل العمل ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة، كما تستمر محاضرات وتدريبات متنوعة على مدار خمسة أيام وتتنوع موضوعات التدريبات بين تطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف ومن أجل تطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

محاور التدريب الرئيسية

وأضافت مديرة المركز، أن برنامج التدريب يعكس ذلك البرنامج التأهيلي الذي يضم عددًا من المحاور الرئيسية والهامة، التي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم، وتناول البرنامج التوعية وتقديم الدعم لبدء المشروعات للسيدات في مشروعات الأفران وتربية الدواجن والخياطة والمفروشات والبقالة، وتربية الأغنام، وغيرها.

وتابعت: «شمل التدريب مفهوم دراسة الجدوى للعملاء المحتملين والسوق الذي يتم البيع فيه، واحتياجاتهم لبدء المشروع وعمل تحليل واف للموقف التسويقي بطريقة مبسطة، ودراسة ما ينقصهن لبدء المشروعات، وتضمن التدريب أمهات معيلات وسيدات ريفيات لديهن مشروعات تناسب البيئة الريفية التي يقطن فيها».

تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» في 14 محافظة

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تم افتتاحه في نوفمبر الماضي بالتعاون بين الحكومة الألمانية - ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ - ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي يتم تنفيذها في 14 محافظة، وتهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.