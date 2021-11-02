«مراكب النجاة» ورشة عمل بشأن الهجرة غير الشرعية

نظمت إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول «الهجرة غير الشرعية في مصر» بمركز شباب ومدينة أجا التابع لإدارة شباب أجا، بالتعاون مع أكاديمية الدلتا وغرفة عمليات محافظة الدقهلية والعلاقات العامة بمجلس ومدينة أجا وإدارة شباب أجا، بحضور حسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمديرية الشباب والرياضة، ومحمود حامد بدر الدين مدير عام إدارة شباب أجا، والدكتورة ابتسام رفعت وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومنسق غرفة عمليات المحافظة ومسئول العلاقات العمة بمجلس ومدينة أجا .

الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية

وعرّفت الدكتورة ابتسام رفعت، الهجرة غير الشرعية بأنها انتقال الأفراد للعيش في بلد ما دون الحصول على موافقتها، ووفقاً لذلك يعد المواطن غير الشرعي هو المقيم بشكلٍ غير قانوني ومن الأسباب التي تدفع للهجرة غير الشرعية دخول الأفراد إلى دولة جديدة دون الحصول على تأشيرة الدخول لسببٍ ما وهذا ما نراه ونشاهده كل يوم في مراكب الموت.

وتحدثت عن الانتهاكات الشائعة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومنها الدخول بشكلٍ غير مصرح أو غير موثق واستخدام وثائق مزورة ومخالفات تتعلق بطول مدة التأشيرة وانتهاكات تتعلق بالشروط والأحكام.

التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية

وأشارت إلى أن آثار الهجرة غير الشرعية تنعكس سلباً على المجتمع والدولة ومنها الجرائم وقد يرتكب بعض المهاجرين غير الشرعيين بعض الأنشطة الإجرامية كتعاطي المخدرات والتنافس على فرص العمل المتاحة والتسبُّب في إلحاق الضرر بالممتلكات الشخصية للأشخاص أو الأماكن العامة وخسارة الإيرادات الضريبية كما يؤدي توظيف المهاجرين غير الشرعيين إلى تهرب أصحاب العمل من دفع الضرائب المطلوبة منهم .

وتأتى ورشة العمل بناء على اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على بناء الإنسان، وخاصة تجربة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.