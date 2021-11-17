اختتام المهرجان الرياضي الترويحي للكليات في الإسماعيلية بمشاركة 300 طالب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، «الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي»، فعاليات المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة «كليات التربية الرياضية» بالإسماعيلية للعام الجامعي 2021 - 2022، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة».

وأقيم المهرجان برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والذي أقيم على شواطئ القناة بقرية اللوتس بمدينة فايد في الإسماعيلية، خلال الفترة من 14 لــ 17 نوفمبر الجاري.

الوزارة حريصة على تقديم سبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية

ونقل أحمد عبد ربه، مدير عام النشاط الطلابي، تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للطلبة والطالبات المشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم في توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي والترويحي لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤلية بلاده، والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

300 طالب وطالبة يمثلون 30 كلية من كليات التربية الرياضية شاركوا في المهرجان

وأقميت مجموعة من الأنشطة والألعاب، مثل «قمع قائم وقمع نائم - حرب الكرات - تتابع التمرير السريع - تصويب الحلقات على الأقماع - جرس الفوز»، بين المشاركين من البنين، وأسفرت نتائج هذه المسابقات عن النتائج التالية:

- مجموعة الألعاب الترويحية (بنين):

المركز الأول جامعة المنصورة والمركز الثاني جامعة المنوفية والمركز الثالث جامعة كفر الشيخ

- مجموعة الألعاب الترويحية (بنات):

المركز الأول جامعة المنوفية والمركز الثاني جامعة كفر الشيخ والمركز الثالث جامعة اسيوط.

وشارك ضمن فعاليات المهرجان 300 طالب وطالبة يمثلون 30 كلية من كليات التربية الرياضية بالجمهورية، إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالكليات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

يذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء، إلى جانب خلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.