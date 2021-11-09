«الشباب والرياضة» تعلن الفرق الصاعدة لدور الـ8 في دوري الوزارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، صعود وزارات الكهرباء والاتصالات والنقل والمالية والبترول والثقافة والتموين والدفاع إلى دور الثمانية بدوري الوزارات، الذي تنظمه الوزارة للموسم الثاني على التوالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

مشاركة 900 لاعب في البطولة

ويشارك في دوري الوزارات 900 لاعب يمثلون 27 وزارة، بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء، إذ يتنافسون في ألعاب «خماسيات كرة القدم، تنس طاولة رجال-سيدات، ألعاب إلكترونية».

الفرق الصاعدة لدور الثمانية

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لفريق الوزارة للألعاب الإلكترونية لحصده المركز الأول في دوري الوزارات في الألعاب الإلكترونية، بعد فوزه على وزارات الري والمالية والإنتاج الحربي، فيما أحرز المركز الثاني وزارة الإنتاج الحربي بعد فوزها على وزارات الكهرباء والتربية والتعليم والبترول، وخسارتها النهائي أمام الشباب والرياضة وتحقيقها البرونزية بعد فوزها على وزارة المالية التي حصدت بدورها المركز الثالث بدوري الألعاب الإلكترونية.

نتائج دور الـ16

وجاءت نتائج دور الـ16 من دوري كرة القدم كالتالي:

- تلقى فريق وزارة الشباب والرياضة هزيمة بهدفين لهدف من فريق وزارة الكهرباء.

- فريق وزارة التجارة تلقى خسارة بصعوبة بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام وزارة الاتصالات.

- حقق فريق وزارة النقل انتصارًا كبيرًا بأربعة أهداف مقابل هدف على فريق وزارة الموارد المائية.

- فيما سحقت وزارة المالية فريق وزارة الطيران بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

- كما حققت وزارة البترول فوزًا غاليًا على فريق وزارة الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

- تغلبت وزارة الثقافة على وزارة الصحة بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

- فازت وزارة التموين على وزارة الأوقاف بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة حماسية من الجانبين.

- فازت وزارة الدفاع بمباراة كبيرة أمام وزارة الإسكان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدوري الوزارات بوزارة الشباب والرياضة مواجهات دور الثمانية في كرة القدم كالتالي:

- وزارة الكهرباء في مواجهة وزارة الاتصالات.

- الفائز يلتقي في نصف النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة بين وزارتي النقل والمالية.

- تلتقي وزارة البترول فريق وزارة الثقافة، والفائز يلتقي في نصف النهائي الفائز من مواجهة وزارة التموين ووزارة الدفاع.

كما أعلنت اللجنة التوقيتات الزمنية للمراحل النهائية، يلعب دور الثمانية غدًا الأربعاء، ونصف النهائي بعد غد، والنهائي وتحديد الثالث والرابع الأحد المقبل، كما تقام غدًا وبعد غدًا منافسات تنس الطاولة.