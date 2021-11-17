«القومي للحوكمة» يطلق برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تدريب المرأة في القطاعين العام والخاص

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، قالت الدكتورة شريفة، شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن من أهم الملفات التي يعمل عليها المعهد تدريب المرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن برنامج تدريب القيادات النسائية بدأ في 2018 في 11 محافظة بالجمهورية، ومن المستهدف الانتهاء من باقي المحافظات في نهاية عام 2022، وتم تدريب أكثر من 500 سيدة بالقطاع الحكومي، مؤكدة أن المعهد يحرص على جودة البرنامج التدريبي كما تتقدم المتدربات بمشروع تخرج في نهاية البرنامج، وتعرض هذه المشروعات على لجنة من الخبراء للتقييم.

وأضافت «شريف»، أن البرنامج تضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة، إلى جانب المواضيع التي تركز على تمكين المرأة ومراعاة الفوارق بين الجنسين والشمول والحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أن تدريب الدفعة الأولى من البرنامج استمر لمدة 9 أشهر ثم تم تخفيض المدة إلى 3 أشهر في الدفعة الثانية، ويكون التدريب على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا، وذلك لمساعدة المتدربات على التوفيق بين مهام عملهم الوظيفية وأعبائهم الأسرية ومتطلبات البرنامج التدريبي.

دعم خريجات البرنامج القيادي بالمعهد

يهدف البرنامج إلى تحقيق استمرارية الدعم المقدم إلى خريجات البرنامج القيادي بالمعهد، وخاصة عند عودتهن إلى دورة العمل وسيتيح البرنامج الاستشارات المكثفة للخريجات، دعم الخريجات بهدف تحديد أولويات التطوير الذاتي والمهني، إلى جانب الإعداد للتطور الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة.

شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجيسون تيلور، مدير مكتب الديموقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأدار الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد زكريا، استشاري أول الحوكمة بمشروع الحوكمة الاقتصادية.