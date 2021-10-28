المعهد القومي للحوكمة يختتم البرنامج التدريبي «التوعية بالإعاقة»

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبي «التوعية بالإعاقة»، الذي نفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والمنعقد في إطار مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة، على دفعتين خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن قضية ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر.

الدولة تنظر لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءً رئيسا من قوة العمل

وأشارت إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا وفى مختلف المجالات، مؤكدة أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءً رئيسًا من قوة العمل، ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع، وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.

وأضافت أن الدستور المصري، كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أهمية الدور الذي يلعبه المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في كل المجالات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030.

جهات عديدة شاركت في البرنامج التدريبي

وأوضحت أن البرنامج التدريبي «التوعية بالاعاقة»، يهدف إلى تناول نموذج فهم الإعاقة والتنسيق الدولي للإعاقة والصحة، وأنواع الإعاقات وخصائصها، ومعوقات المشاركة، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى مشاركة مجموعة من المتدربين في الدفعة الأولى للبرنامج من سبع جهات هي وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الصحة، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، التموين، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مضيفة أن الدفعة الثانية شارك فيها متدربين من ست جهات هي وزارات الثقافة، البيئة، التعليم العالي، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتناول البرنامج التدريبي، استعراض عدة موضوعات تمثلت في نموذج فهم الإعاقة والتنصيف الدولي للوظيفة والإعاقة والصحة ICF، ما هي الإعاقة وكيف ننظر إليها، إحصاء الإعاقة فى مصر، إلى جانب دراسة حالة عن تعريف الإعاقة والتناقش حولها، شرح النموذج الطبي والاجتماعي للإعاقة، أنواع الإعاقات المختلفة وخصائصها.

وتعريف وخصائص الإعاقات المختلفة (الحركية- البصرية- السمعية- التواصل)، الإعاقة فى الحياة اليومية، آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمن البرنامج التدريبي، لقاءات مع أشخاص من ذوي الإعاقة، وحاضر في البرنامج الدكتورة مادلين صبري، المشرف العام على مركز سيتي كاريتاس مصر.