أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 18-11-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار العملات المختلفة يوميا من الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وغيرها من العملات الأجنبية والعربية المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 18 نوفمبر الحالي في البنوك المصرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو، في بنك قناة السويس 17.72 جنيه للشراء، و17.86 للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.61 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وأيضا سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني، وفي البنك الأهلي المصري نحو 21.08 للشراء، و21.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.95 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.97 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع.