حسام داغر قبل دخوله العمليات: «بطلب منكم الدعاء لتخفيف الألم»

أعلن الفنان حسام داغر، تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال فترة سفره في جورجيا، ودخوله المستشفى، بعد إصابته بجرح كبير في قدمه، ما أدى إلى دخوله العمليات على وجه السرعة.

وكتب حسام عبر حسابه الشخصي على موقع التاوصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مبحبش اتكلم كتير في حاجة تخص تعب عندي أو اشكي لحد و بحب دايما الناس تشوفني مبسوط زي ما بحب أشوفهم مبسوطين، أنا جيت من السفر امبارح بس كنت مصاب بجرح كبير في رجلي و أنا في جورجيا و دخلت بسببه المستشفي».

حسام داغر يعلن دخوله العمليات

وأضاف حسام داغر، «هناك عملوا جراحة سريعة وافتكرت الموضوع هيخلص على كده بالمتابعة ولكن بعد كام يوم لقيت الموضوع بيكبر ومخلصش ومضطر أعمل عملية انهاردة في مصر بعد ما رجعت وقالولي الحالة طارئة وللأسف العملية بنج كلي والمتابعة بعدها أهم لضمان نجاح العملية».

وتابع: «قلت الحمدلله وأنا مؤمن دايمًا إن قضاء الله أخف وأحن من أي حاجة تانية وأكيد ده الافضل لأني واثق إن ربنا بيختارلي الأفضل.. بطلب منكم الدعاء بس لتخفيف أي آلام و بشكركم».

حسام داغر يطلب الدعاء من الجمهور

واستطرد حسام داغر، «أنا بس حبيت أشارك لحظات ضعفي زي لحظات فرحي لأني إنسان طبيعي بشعر بالخوف و الضعف زي أي إنسان و بمر بفترات مختلفة بس علطول بقول الحمدلله علي كل شيء.. الحمدلله في السراء .. الحمدلله في الضراء.. الحمدلله عل كل حال».

أخر أعمال حسام داغر

أخر أعمال حسام داغر مسلسل «أحسن أب» عام 2021، وتدور أحداثه حول مختار وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان «أحسن أب»، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.