موسى: وفرنا 157 ألف فرصة عمل لشباب الدقهلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

استعرض الدكتور أيمن موسى، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية، عددا من المشروعات التي نجح الجهاز في دعم الشباب بإطلاقها، مؤكدا حرصه على التعاون لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية ودعم سبل التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في ندوة «توعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ويأتي تنظيم الندوة بحسب بيان، بالتعاون بين وزارتي الهجرة، والشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، في إطار زيارة وزيرة الهجرة إلى المحافظة، لاستكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والتي شهدت إهداء الدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في الدقهلية، السفيرة نبيلة مكرم، لوحة تذكارية من تصميم فتيات المحافظة، ضمن تدريبات المجلس القومي للمرأة.

4 مليارات جنيه لتوفير 157 ألف فرصة عمل لشباب الدقهلية

وتابع موسى أنّ الجهاز ضخ 4 مليارات جنيه وفرت 157 ألف فرصة عمل للشباب في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع محافظة الدقهلية بقيمة 50 مليون جنيه، لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وتقديم الاستشارات للشباب.

وأضاف موسى أنّ الجهاز يساهم في مبادرة حياة كريمة، كما يتيح للمتقدمين الاستشارات المختلفة وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استصدار التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتقديم الخدمات غير المالية للمشروعات، مؤكدا أنّ الجهاز يقدم خدمات التدريب وريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة أسهمت بفاعلية في الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين.

«طرق الأبواب» استهدفت 3 ملايين سيدة بـ3 محافظات

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، جهود المجلس في حملات طرق الأبواب، واستهداف 3 ملايين سيدة بمحافظات البحيرة والفيوم والغربية، بجانب توعية شباب الجامعات، كما استعرضت جهود المجلس في سبيل التمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة.

هدية تذكارية لوزيرة الهجرة

وأكدت شلبي تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة، لتمكينهن اقتصاديا، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، بما يساهم في وصول المرأة المصرية للمكانة التي تستحقها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت شلبي إلى استهداف 5 قرى في الدقهلية الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ومنها: ميت الكرما، ميت زمر، بساط كريم الدين، بانوب التابعة لمركز نبروه، وعرضت عددا من النماذج الناجحة مثل «صابرة فوزي» من ذوي الهمم وحرصها على مشروعها الخاص بها، وغيرها من النماذج المضيئة بالمجتمع، إلى جانب لوحة صممتها «لبنى عبدالغني»، مدربة ديكوباج للفتيات بالمحافظة.