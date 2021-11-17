حبس زياد العليمي 5 سنوات في قضية خلية الأمل

قضت محكمة جنح مصر القديمة، معاقبة زياد العليمي بالسجن مع الشغل 5 سنوات، وهشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات مع الشغل والمتهمين الرابع والخامس والسادس غيابيا 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل المتهمين 500 جنيه.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 957 لسنة 2021، أنّ المتهمين في قضية خلية الأمل، وهم زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل، محمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان، نشروا أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول زياد العليمي، تهمة نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من خلال نشره في تاريخ 1 نوفمبر من العام 2016 مقالا بعنوان السؤال الصحيح، وماذا تؤيد هذا النظام؟، وكان ذلك عبر أحد المواقع الإلكترونية، وأورد فيه نشر بيانات وشائعات كاذبة.

وكان من ضمن هذه الشائعات هي عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وإهدار أموال الدولة، ليوحي للمواطنين فشل المشروع والدولة المصرية وإحباطهم، فضلا عن تخبطه في اقتصاد الدولة.

ووجّهت النيابة العامة أيضا للمتهم هشام فؤاد، تهمة نشر أخبار كاذبة عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني حول الأوضاع الداخلية في مصر، وكان هدفه حدوث انقلاب عسكري وإسقاط مؤسسات الدولة.