الجنايات تؤيد التحفظ على أموال عضو "خلية الأمل الإرهابية"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، برفض التظلم المقدم من المتهم حسام مؤنس، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية "خلية الأمل الإرهابية"، من تأييد أمر التحفظ على أمواله، الصادر في أغسطس العام الماضي.

وأصدرت النيابة العامة، قرارا، بالتحفظ على أموال المتهم جسام مؤنس، بتاريخ 29 يونيو العام الماضي، وذلك على ذمة اتهامه في القضية 930 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلامية بقضية "خلية الأمل".

وفي أغسطس العام الماضي، أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار التحفظ على أموال "مؤنس"، فتقدم المتهم بتظلم جديد، اليوم، وقضت المحكمة برفضه.