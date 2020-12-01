رئيس "النساء والتوليد" بقصر العيني: نقدم خدمة طبية وقانونية للمعنفات

قال الدكتور إيهاب سليمان، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى قصر العيني، إن أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالمستشفى، تعد وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدات المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى.

وأضاف سليمان، خلال لقائه مع جرمين إبراهيم مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن العنف ضد المرأة له أشكال كبيرة، وهي مشكلة كبيرة وعالمية لأن تقريبا ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى بواقع 1.3 مليار سيدة في العالم، "وده رقم يخض".

وتابع، بأن "السيدات دول بيبقي عندهم مشاكل كبيرة ومش عارفين يتصرفوا إزاي، وكان هناك دائما مبادرات شخصية لأشخاص مهتمة بهذا الموضوع ومكافحة العنف بصورة أو بأخرى ضد المرأة، لكن الآن لدينا وحدة متكاملة يعمل فيها أطباء من قسم النساء والتوليد وأطباء بقسم الأسرة وأطباء متخصصون في الصحة النفسية وآخرون من الطب الشرعي، للتعامل مع المعنفات بشكل متكامل وإعطاؤها المشورة القانونية والطبية ونساعدها في التغلب على مشاكل العنف التي تتعرض لها".

وأردف، أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بإنشاء وحدات في جميع الجامعات في مصر، وإعطاء دورات تدريبية لتدريب مدربين وأطباء وتمريض وكل الهيئة المعاونة بحيث تنتشر في جامعات مصر، ووزارة الصحة أيضا، وكانت تلك مبادرة جيدة جدا.

وأشار، إلى أن الجامعة شهدت افتتاح "الوحدة الآمنة" كأول وحدات لعلاج المعنفات على مستوى الجامعات المصرية، موضحًا أن العمل فيها بدأ منذ أيام، ويتم الحفاظ على سرية بيانات المعنفات: "تقديم الخدمات دون حجز، مفيش حاجة في القصر العيني اسمها حجز".